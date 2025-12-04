رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آسیای بیدار و آگاه پیشران نظم نوین و عادلانه جهانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه در اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد افزود: اراده مشترک کشور‌های آسیایی در حال نوشتن و افزودن فصل جدیدی در تاریخ معاصر است که در آن هیچ کشوری به دیگری با زبان سلطه سخن نخواهد گفت؛ فصلی که حق تعیین سرنوشت کشور‌ها به رسمیت شناخته می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از چند جانبه گرایی باید در دستور کار مجالس آسیایی باشد تا صدای واحد آسیا را تقویت کند.

قالیباف ادامه داد: در دهه‌های اخیر ایران هدف تحریم‌های ضد بشری و تلاش برای جلوگیری از پیشرفت‌های علمی و صلح آمیز هسته‌ای بوده است و در آخرین مورد نیز مورد حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به تاسیسات هسته‌ای قرار گرفت.

وی بیان کرد: درحالی که برخی کشور‌های غربی نه تنها این حمله را که حین مذاکرات صورت گرفت، محکوم نکردند بلکه با سکوت خود از آن حمایت نمودند، اما ۱۲۰ کشور دیگر به محکومیت این تجاوز رای دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف آنان از مذاکره خرید زمان و فشار آوردن به کشورمان بوده است، اما ایران ضمن پایبندی به دیپلماسی هرگز امنیت ملی و توان دفاعی خود را موضوع مذاکره قرار نخواهد داد.

قالیباف اظهار کرد: در‌های دیپلماسی همچنان باز است، اما دیپلماسی واقعی زمانی محقق می‌شود که با احترام متقابل همراه باشد.

اجلاس «کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی» صبح امروز پنجشنبه با حضور هیات‌های پارلمانی از ۱۵ کشور آسیایی در مشهد گشایش یافت.