باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمآباد در تشریح مصوبات دومین کارگروه پسماند شهرستانی که به میزبانی فرمانداری و با دبیری محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: «با توجه به اهمیت مدیریت اصولی نخالههای ساختمانی و جلوگیری از تخریب سیمای زیستمحیطی شهر، مقرر شد شهرداری خرمآباد در اسرع وقت دو نقطه در شمال و جنوب شهرستان را با نظارت محیط زیست برای دفع نخالههای ساختمانی تعیین کند.»
وی افزود: «اداره راهداری و شهرداری نیز موظف شدند نسبت به پاکسازی حریم راهها، جادهها و ورودیها و خروجیهای منتهی به شهر که به دلیل رهاسازی نخالهها دچار آسیب بصری و زیستمحیطی شدهاند، اقدام کنند.»
رییس اداره حفاظت محیط زیست خرمآباد با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان گفت: «هرگونه تخلیه نخاله در محلهای غیرمجاز تخلف محسوب میشود و متخلفان از طریق محیط زیست به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همچنین پلیس راهور موظف شد با نصب دوربینهای نظارتی، خودروهای متخلف را شناسایی و در این زمینه همکاری لازم را با محیط زیست شهرستان داشته باشد.»
وی در پایان بر ضرورت لایروبی و نظافت رودخانه خرمآباد توسط دستگاههای متولی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «اجرای این مصوبات گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و حفظ زیبایی سیمای خرمآباد خواهد بود.»
منبع: محیط زیست لرستان