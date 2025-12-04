رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرم‌آباد گفت: شهرداری و دستگاه‌های متولی موظف به تعیین نقاط مشخص برای دفع نخاله‌های ساختمانی، پاکسازی حریم راه‌ها و رودخانه خرم‌آباد و برخورد قانونی با متخلفان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرم‌آباد در تشریح مصوبات دومین کارگروه پسماند شهرستانی که به میزبانی فرمانداری و با دبیری محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: «با توجه به اهمیت مدیریت اصولی نخاله‌های ساختمانی و جلوگیری از تخریب سیمای زیست‌محیطی شهر، مقرر شد شهرداری خرم‌آباد در اسرع وقت دو نقطه در شمال و جنوب شهرستان را با نظارت محیط زیست برای دفع نخاله‌های ساختمانی تعیین کند.»

وی افزود: «اداره راهداری و شهرداری نیز موظف شدند نسبت به پاکسازی حریم راه‌ها، جاده‌ها و ورودی‌ها و خروجی‌های منتهی به شهر که به دلیل رهاسازی نخاله‌ها دچار آسیب بصری و زیست‌محیطی شده‌اند، اقدام کنند.»

رییس اداره حفاظت محیط زیست خرم‌آباد با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان گفت: «هرگونه تخلیه نخاله در محل‌های غیرمجاز تخلف محسوب می‌شود و متخلفان از طریق محیط زیست به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همچنین پلیس راهور موظف شد با نصب دوربین‌های نظارتی، خودرو‌های متخلف را شناسایی و در این زمینه همکاری لازم را با محیط زیست شهرستان داشته باشد.»

وی در پایان بر ضرورت لایروبی و نظافت رودخانه خرم‌آباد توسط دستگاه‌های متولی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «اجرای این مصوبات گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و حفظ زیبایی سیمای خرم‌آباد خواهد بود.»

منبع: محیط زیست لرستان

برچسب ها: نخاله ، لرستان
خبرهای مرتبط
معاون زیرساخت نهاد پیشرفت و آبادانی خرمشهر؛
عملیات نخاله‌برداری و پاکسازی معابر شهری و روستایی در خرمشهر آغاز شد
تخلیه انبوه نخاله و زباله در نزدیکی منطقه مسکونی
طرح ضربتی جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی از سطح شهر سراوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک‌سوم مبتلایان لرستان گرفتار آنفولانزای نوع A؛ آیا سیستم سلامت برای موج جدید آماده است؟
سمن‌ها به کمک اطفای حریق جنگل‌های زاگرس لرستان می‌آیند
چشم‌انداز پاییزی بلوطستان‌های زیبای لرستان+تصاویر
از تخریب طبیعت تا خطرات بهداشتی؛ نخاله‌های سرکش در کمین لرستان
آخرین اخبار
از تخریب طبیعت تا خطرات بهداشتی؛ نخاله‌های سرکش در کمین لرستان
چشم‌انداز پاییزی بلوطستان‌های زیبای لرستان+تصاویر
سمن‌ها به کمک اطفای حریق جنگل‌های زاگرس لرستان می‌آیند
یک‌سوم مبتلایان لرستان گرفتار آنفولانزای نوع A؛ آیا سیستم سلامت برای موج جدید آماده است؟
هشدار راه و شهرسازی لرستان نسبت به خرید زمین در حاشیه شهر‌های استان
دستگیری عاملان تیراندازی جشن عروسی در دورود
گردنه گله بادوش شول آباد برفی شد + فیلم
هشدار‌های جدی مدیریت بحران درباره روند رو به رشد ابتلا در مدارس لرستان
بازرسی ۳۶ هزار نانوایی لرستان/ ۱۶۷۰ پرونده تخلف تشکیل شد
کلاس‌های نیمه‌خالی، کودکان بیمار؛ مدارس لرستان در آستانه تعطیلی اجباری؟
پنج هزار خوابگاه متاهلی در کشور احداث می‌شود