شبکه نمایش سیما در مسیر خاطره‌بازی با فیلم‌های مطرح تاریخ سینما از همین هفته باکس‌های ویژه آخر هفته خود را به نمایش فیلم‌های جکی جان اختصاص می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جکی جان به عنوان کمدین کنگ‌فوکار هنگ کنگی در سینمای جهان شناخته می‌شود که مجموعه آثارش طی چند دهه در زمره محبوب‌ترین آثار ژانر اکشن ورزشی برای سینمادوستان قرار داشته است.

شبکه نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های محبوب جکی‌چان را در روزهای پنج‌شنبه و جمعه روی آنتن می‌برد. این مجموعه از ۱۳ تا ۲۸ آذر پخش خواهد شد.

بر اساس جدول پخش منتشرشده، این شبکه در پنج‌شنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱ فیلم «خشم اژدهای جوان» و در جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۹ فیلم پرفروش «کونگ فو یوگا» را نمایش می‌دهد.

در ادامه، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۱ فیلم اکشن «تعقیب و گریز» و جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۹ اثر ماجراجویانه «ببرهای پرنده» روی آنتن خواهند رفت.

فیلم‌های جکی‌چان در هفته سوم با پخش فیلم «ضربه‌های کشنده» در پنج‌شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۱ ادامه یافته و با نمایش فیلم «فولاد خونین» در جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۹ به پایان می‌رسد.

برچسب ها: فیلم و سریال ، فیلم تلویزیونی
خبرهای مرتبط
«خانواده جدید» کره‌ای تماشایی شد
«دشتستان» سریالی کمدی با فضایی متفاوت
سریال «دیمیتری» در شبکه کودک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قدردانی آیت‌الله مروی از نقش‌آفرینی صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲روزه
«آغاز آموزش ضمن‌خدمت معلمان با محور تدریس روایت جنگ ۱۲ روزه»
بازدید معاون سیما از پشت‌صحنه سریال «عزیزآباد» / تأکید بر بلوغ تولیدات آپارتمانی در تلویزیون
پخش آثار سلطان کنگ‌فو از شبکه نمایش سیما
آخرین اخبار
پخش آثار سلطان کنگ‌فو از شبکه نمایش سیما
بازدید معاون سیما از پشت‌صحنه سریال «عزیزآباد» / تأکید بر بلوغ تولیدات آپارتمانی در تلویزیون
«آغاز آموزش ضمن‌خدمت معلمان با محور تدریس روایت جنگ ۱۲ روزه»
قدردانی آیت‌الله مروی از نقش‌آفرینی صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲روزه
پخش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از شبکه سه
حریم تئاتر شهر تا آغاز جشنواره تئاتر فجر متحول می‌شود
قرعه‌کشی جام جهانی از رسانه ملی پخش می‌شود
معرفی فیلم‌های سینمایی آخر هفته تلویزیون
فصل دوم طنز سیاسی شبکه نسیم با تغییر مجری بازگشت
روایت یک دهه هشتادی از پیوند فلسفه اشراق و پرتره‌نگاری در مستند
«شهر آسفالت» با گویندگی ۳۲ نفر دوبله شد