باشگاه خبرنگاران جوان - جکی جان به عنوان کمدین کنگ‌فوکار هنگ کنگی در سینمای جهان شناخته می‌شود که مجموعه آثارش طی چند دهه در زمره محبوب‌ترین آثار ژانر اکشن ورزشی برای سینمادوستان قرار داشته است.

شبکه نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های محبوب جکی‌چان را در روزهای پنج‌شنبه و جمعه روی آنتن می‌برد. این مجموعه از ۱۳ تا ۲۸ آذر پخش خواهد شد.

بر اساس جدول پخش منتشرشده، این شبکه در پنج‌شنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱ فیلم «خشم اژدهای جوان» و در جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۹ فیلم پرفروش «کونگ فو یوگا» را نمایش می‌دهد.

در ادامه، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۱ فیلم اکشن «تعقیب و گریز» و جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۹ اثر ماجراجویانه «ببرهای پرنده» روی آنتن خواهند رفت.

فیلم‌های جکی‌چان در هفته سوم با پخش فیلم «ضربه‌های کشنده» در پنج‌شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۱ ادامه یافته و با نمایش فیلم «فولاد خونین» در جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۹ به پایان می‌رسد.