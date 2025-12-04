وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت جایگاه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در نظام تعلیم‌وتربیت بر هوشمندسازی فرآیندها، ثبات مدیریتی، توانمندسازی اعضا و تقویت رویکرد پیشگیرانه در این مجموعه‌ها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه شانزدهمین گردهمایی اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش کشور در مشهد گفت: اعضای این هیأت‌ها باید به ابزارهای هوشمندسازی فرآیندها مجهز شوند، زیرا اهمیت جایگاه نظارتی و قضایی آن‌ها بسیار بالاست و تصمیم‌هایشان بر کیفیت تعلیم‌وتربیت در کشور تأثیر مستقیم دارد.

وی با تاکید بر حساسیت صیانت از حقوق انسانی افزود: قضاوت کاری بسیار سخت و سنگین است و در نظام تعلیم‌وتربیت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تصمیم‌ها درباره افرادی اتخاذ می‌شود که مسئول تربیت نسل آینده هستند و این موضوع دقت و حساسیت دوچندان می‌طلبد.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: اعضای هیأت‌های تخلفات با جایگاه قضاوتی خود نقش اصلی در سلامت اداری و صیانت از حرمت معلمی دارند و لازمه این مسوولیت، خودسازی، تقوای الهی، تسلط بر قوانین و درک صحیح از فرایندهاست.

به گفته وی، ثبات مدیریتی و آموزش مستمر اعضا از ضرورت‌های این مجموعه‌هاست.

کاظمی با اشاره به اینکه سالانه حدود پنج هزار پرونده تخلف رسیدگی می‌شود که یک دهم شمار همکاران در آموزش و پرورش است و آمار بالایی نیست، گفت: پرداختن به ریشه‌های بروز تخلفات اهمیت ویژه دارد و لازم است تحقیقات دقیقی در این حوزه انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی پیشگیرانه فراهم شود.

وی افزود: رویکرد عدالت‌خواهانه و مبارزه با فساد باید همراه با نگاه اخلاقی و متنبه‌کننده باشد زیرا همه افراد ممکن است دچار لغزش شوند و در بسیاری از موارد می‌توان فرصت دوباره به افراد داد.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نگاه همزمان جزیی و کلان در بررسی پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: تصمیم‌های این هیأت‌ها می‌تواند اثرات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد و در نظام جمهوری اسلامی حفظ کلیت نظام باید سیاست کلان باشد.

کاظمی در پایان تصریح کرد: در موضوعاتی همچون مفاسد اخلاقی، مفاسد اداری و برخورد با معاندان نظام در حوزه تعلیم‌وتربیت باید با دقت و قاطعیت اقدام و پاکسازی لازم انجام شود.

