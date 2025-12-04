هواشناسی مازندران از بعد از ظهر امروز هشدار دریایی سطح زرد در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، اعلام کرد:با شمالی شدن جریان‌های جوی و عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو مازندرانی‌ها از بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ آذر تا عصر جمعه ۱۴ آذر شاهد وزش باد شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۱ متر بر ثانیه (۴۰ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۱.۱ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۸ متر) و دور از ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه تا ۲.۱ متر) برآورد می‌شود.

غرق شدن قایق‌ها و شناور‌های گردشگری، احتمال غرق شدن شناور‌های صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی از جمله پیامد‌های این رویداد جوی است.

در این مدت شنا، قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری و صیادی ممنوع است و تردد شناور‌های بزرگ با مراقبت باید انجام گردد.

منبع:هواشناسی مازندران

