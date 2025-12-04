شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم آئین سنتی اسه همسُهی در شهرستان شوشتر استان خوزستان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین سنتی کاسه همسُهی در شهرستان شوشتر استان خوزستان برگزار شد.این کهن شهر یکی از شهر‌های تاریخی ایران است که قدمت و اهمیت آن در میان شهر‌های باستانی کشور از گذشته‌های دور زبانزد بوده است. این کهن شهر از گذشته‌های دور تاکنون میزبان آئین‌های مذهبی و سنتی، فرهنگی بسیاری بوده است که بسیاری از این آیین‌ها به مرور زمان فراموش و تنها در کتب، روایت‌های بزرگان و ریش سفیدان باقی مانده است.
داد و ستد همسایه‌ها از رسم‌های دیرینه و پسندیده مردم شوشتر است. رسمی که سال‌ها بخشی از زندگی خانواده‌های قدیمی این شهر بوده است. در گذشته هر بانویی می‌دانست که بوی غذا ممکن است به مشام بچه یا زن باردارِ همسایه برسد. به همین دلیل، از غذای خود کاسه‌ای جدا کرده و محترمانه به خانهٔ همسایه می‌فرستاد. 
همسایه نیز هرچه در دست داشت اگر شده کمی نمک در کاسه می‌گذاشت و با دعا و تشکر برمی‌گرداند. هنگام بازگرداندن ظرف، جملهٔ مشهور «خونه اون دون» را بر زبان می‌آوردند؛ دعایی برای آباد و پرنعمت ماندن خانهٔ صاحب کاسه.
در خانه‌های قدیمی شوشتر، سه ضلع بنا به خانه‌های مجاور وصل بود و میان هر دو خانه، سوراخی به اندازهٔ حدود ۲۰ در ۳۰ سانتی‌متر وجود داشت که «دریچهٔ کاسه همسُهی» نام داشت. این دریچه‌ها پیش از ورود برق و یخچال، کارکرد مهمی داشتند و نیاز‌های فوری مثل نان، نمک یا تخم‌مرغ بدون خروج از خانه از همین راه برطرف می‌شد. رعایت اصول اخلاقی در ساخت و استفاده از دریچه مهم بود: محل دریچه باید جایی انتخاب می‌شد که حیاط هیچ‌یک از دو خانه دیده نشود، و استفاده از آن مخصوص بانوان و پسران نابالغ بود. گاهی زنان دو خانه دو طرف دریچه می‌نشستند، سبزی یا نخود پاک می‌کردند و در کنار آن به گفت‌و‌گو‌های روزمرهٔ زنانه می‌پرداختند. این آئین به همت جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی شوشتر در سرای جهانی افضل شوشتر احیا شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از این آئین سنتی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: ریحانه سید عطار؛ابوالفضل مهدی پور ؛راد نژاد فتحی - خوزستان

