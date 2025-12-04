مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار سطح زرد خبر داد و اعلام کرد: سامانه بارشی جدید از عصر پنج‌شنبه ۱۳ آذر وارد مناطق جنوبی استان می‌شود و تا اواخر وقت جمعه ۱۴ آذر فعالیت خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه با بارش‌های پراکنده باران، وقوع رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.

او گفت: شهرستان‌های لار، لامرد و مهر در روز پنج‌شنبه و شهرستان‌های لار، لامرد، مهر، زرین‌دشت و داراب در روز جمعه بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت.

حسینی لغزندگی جاده‌ها و احتمال برخورد صاعقه را از مهم‌ترین پیامد‌های این شرایط جوی دانست و از شهروندان خواست در تردد‌های جاده‌ای نهایت احتیاط را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی فارس همچنین توصیه کرد از توقف خودرو در کنار سازه‌های نیمه‌کاره و سست یا درختان فرسوده خودداری شود و حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به حداقل برسد.

