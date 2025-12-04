باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها، این سامانه با بارشهای پراکنده باران، وقوع رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.
او گفت: شهرستانهای لار، لامرد و مهر در روز پنجشنبه و شهرستانهای لار، لامرد، مهر، زریندشت و داراب در روز جمعه بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت.
حسینی لغزندگی جادهها و احتمال برخورد صاعقه را از مهمترین پیامدهای این شرایط جوی دانست و از شهروندان خواست در ترددهای جادهای نهایت احتیاط را داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی فارس همچنین توصیه کرد از توقف خودرو در کنار سازههای نیمهکاره و سست یا درختان فرسوده خودداری شود و حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها به حداقل برسد.