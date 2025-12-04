جلال زاده گفت: برگزاری کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در شهری به جز پایتخت ایران و استقبال از آن نشان داد ایران انزوا پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان- وحید جلال زاده معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در جمع خبرنگاران گفت: برخی در دنیا تبلیغ می‌کنند ایران منزوی شده و کشور‌های مختلف ارتباط خود را با ایران کاهش داده‌اند، اما امروز شاهدیم اجلاس سیاسی مجمع مجالس آسیایی با استقبال خوبی از سوی هیات‌های پارلمانی خارجی نه در پایتخت بلکه در شهر مشهد مقدس برگزار شد.

وی به میزبانی شایسته از ۱۵ هیات پارلمانی خارجی در این اجلاس اشاره کرد و گفت: قبلا برنامه‌های مشابه در این سطح با حضور ۱۰ تا ۱۲ هیات خارجی برگزار می‌شد که امروز با افزایش حضور و استقبال کشور‌ها رو‌به‌رو شده‌ایم.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران انزوا پذیر نیست، افزود: هفته قبل شاهد حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران بودیم و در ادامه معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان و هیاتی از کره جنوبی به تهران سفر کردند.

جلال زاده به تداوم تحرکات دیپلماتیک ایران اشاره و بیان کرد: وزیر امور خارجه کشورمان هفته آینده به جمهوری آذربایجان و رئیس جمهور نیز به کشور قزاقستان سفر خواهد کرد ایران کشور بزرگی است و به روابط مستحکم با کشور‌های آسیایی افتخار می‌کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: اجلاس سیاسی ، وزارت امور خارجه
