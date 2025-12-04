باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر همسر و فرزند معاون رییسجمهور صبح امروز پنجشنبه در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر مرحومه «فاطمه حیدری» و «حسنا سقاباصفهانی»، همسر و فرزند معاون رییسجمهور صبح امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولان استانی و کشوری در صحن کوثر حرم مطهر رضوی انجام شد.
پیکرهای همسر و فرزند معاون رییسجمهور پس از مراسم تشییع برای خاکسپاری به آرامستان خواجه اباصلت مشهد منتقل شد.
همچنین از ساعت ۱۸ تا ۲۱ فردا جمعه ۱۴ آذرماه، مراسم ترحیمی از سوی خانوادههای سوگوار در مسجد الزهرا(س) مشهد واقع در خیابان احمدآباد برگزار خواهد شد.