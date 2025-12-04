باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت موقت عراق روز پنجشنبه درباره انتشار خبری مبنی بر طبقه‌بندی حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در این کشور به عنوان «سازمان‌های تروریستی» گفت که این فهرست «به اشتباه» صادر شده است.

کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریستی بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که قطعنامه شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ آن - که در روزنامه رسمی الوقایع العراقیه، شماره ۴۸۴۸ در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد - بر اساس درخواست مالزی و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسدود کردن دارایی‌های متعلق به افراد و نهاد‌های مرتبط با داعش و القاعده بوده است.

این کمیته توضیح داد که فهرست منتشر شده «به اشتباه» شامل چندین حزب و گروه «که هیچ ارتباطی با هیچ یک از این سازمان‌ها ندارند» است و خاطرنشان کرد که این سند قبل از اصلاح کامل و بازنگری منتشر شده است. این کمیته اعلام کرد که روزنامه رسمی اصلاح خواهد شد تا نهاد‌های غیرمرتبط حذف شوند.

یک سند پشتیبان از دفتر رئیس بانک مرکزی - که توسط معاون رئیس و رئیس کمیته، عمار حمد خلف، امضا شده و خطاب به اداره مسدود کردن وجوه تروریستی دبیرخانه کابینه است - این خطا را تأیید کرد.

منبع: شفق نیوز