بانک مرکزی عراق اعلام کرد که فهرست مسدود کردن دارایی‌ها مربوط به دارایی‌های متعلق به افراد و نهاد‌های مرتبط با داعش و القاعده بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت موقت عراق روز پنجشنبه درباره انتشار خبری مبنی بر طبقه‌بندی حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در این کشور به عنوان «سازمان‌های تروریستی» گفت که این فهرست «به اشتباه» صادر شده است.

کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریستی بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که قطعنامه شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ آن - که در روزنامه رسمی الوقایع العراقیه، شماره ۴۸۴۸ در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد - بر اساس درخواست مالزی و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسدود کردن دارایی‌های متعلق به افراد و نهاد‌های مرتبط با داعش و القاعده بوده است.

این کمیته توضیح داد که فهرست منتشر شده «به اشتباه» شامل چندین حزب و گروه «که هیچ ارتباطی با هیچ یک از این سازمان‌ها ندارند» است و خاطرنشان کرد که این سند قبل از اصلاح کامل و بازنگری منتشر شده است. این کمیته اعلام کرد که روزنامه رسمی اصلاح خواهد شد تا نهاد‌های غیرمرتبط حذف شوند.

یک سند پشتیبان از دفتر رئیس بانک مرکزی - که توسط معاون رئیس و رئیس کمیته، عمار حمد خلف، امضا شده و خطاب به اداره مسدود کردن وجوه تروریستی دبیرخانه کابینه است - این خطا را تأیید کرد.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: حزب الله لبنان ، انصارالله یمن
خبرهای مرتبط
‌‌ واکاوی حمله مشکوک به میدان گازی کورمور
بازی پیچیده دشمنان مشترک ایران و اتحادیه میهنی کردستان عراق
افزایش شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری
نامزد‌های اهل سنت برای ریاست پارلمان عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
آخرین اخبار
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل پس از ۱۴ سال به سوریه
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
کاخ سفید: دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بود
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
واکنش سومالی به توهین‌های ترامپ: او را نادیده می‌گیریم
خانواده ماهیگیری که در حملات آمریکا به منطقه کارائیب کشته شده، از واشنگتن شکایت می‌کند
حمله پهپادی اسرائیل به حومه دمشق و حملات هوایی در جنوب سوریه
دادگاه اسرائیل پس از درخواست عفو، محاکمه نتانیاهو را از سر گرفت
مجارستان: اروپا به اوکراین اجازه نمی‌دهد به توافق برسد
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با ونزوئلا اعمال کرد
نظامیان اسرائیلی پیکر ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند با بولدوزر دفن کردند
شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۵۹ نفر رسید
گوترش: پایان جنگ روسیه و اوکراین باید طبق قوانین بین‌المللی باشد
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است