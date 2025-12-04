رئیس شورای سیاسی نُجَباء تصمیم‌های اخیر بغداد درباره حزب‌الله و انصارالله را اهانت به فداکاری‌ها و نشانه‌ای از بحران مشروعیت دولت کنونی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی نُجَباء عراق پس از جنجال تمجید اموال حزب‌الله و انصارالله در پیامی صریح گفت: نامزد کردن ترامپ جنایتکار برای دریافت جایزه‌ی نوبل از سوی عراق، توهینی به خون‌های ریخته شده است.

او افزود: این تصمیم اهانتی به فداکاری‌های شهدا و تجاوزی آشکار به اراده‌ی میلیون‌ها عراقی است.

این مقام عراقی اضافه کرد: امروز نیز، حزب‌الله و انصارالله در فهرست تروریسم قرار می‌گیرند؛ در حالی که خون فرزندانشان بر خاک عراق، در دفاع از کرامت و مقدسات این سرزمین، ریخته شده است، این اقدام خیانتی آشکار است و دولتی که چنین رویکردی دارد، نماینده‌ی ملت آزاده‌ی عراق به‌شمار نمی‌آید.

او در پایان در اشاره به تصمیم‌گیری‌هایی که در صحنه سیاسی عراق برای تعیین نخست‌وزیر جاری است گفت که این تصمیم اعدام زودهنگام انتخاب مجدد دولت کنونی عراق است.

پیش از این یکی از نمایندگان سابق مجلس عراق تاکید کرده بود که چارچوب هماهنگی شیعیان این کشور که متشکل از شیعیان راه یافته به مجلس است، درحال رایزنی درباره مقام نخست‌وزیری است، در همین راستا السودانی شانس ماندن برای دور دوم در مقام نخست‌وزیری را دارد.

در همین راستا سیدرضا قزوینی در تحلیلی جدید نوشت که در اینکه دولت و نظام سیاسی عراق به شدت ذیل فشار و اراده واشنگتن است تردیدی نیست. اینکه تمام دارایی نفتی عراق از سوی فدرال بانک به بغداد پرداخت میشود یک مثال ساده است. 

او افزود: اما اتفاق امروز، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت کنونی عراق و برخی شکل دهندگان به آن تمایل دارند تا در آستانه تشکیل دولت جدید، پالس‌های مثبتی را به ترامپ تهدیدگر و فرستاده جدیده او مارک ساوایا، برای ابراز مودّت و پشتیبانی از آنان در حکومت جدید ارسال کنند.

قزوینی تاکید کرد اقدام دولت عراق در درج نام گروه‌های مقاومت لبنانی و یمنی در فهرست تروریستی، را باید ارسال پالس‌های مثبت به واشنگتن از سوی بخش مهمی از سیاسیون عراقی دانست. با اینکه دولت در تصمیم خود عقب نشینی کرد، اما همین عقب نشینی نیز به اصطلاح عامیانه، چیزی از ارزش‌های آنان و اهمیت اقدام بی سابقه آنان در نگاه آمریکا کم نخواهد کرد. آنها کار خود را کردند و پیام تبعیت دادند، اما به دلیل فشار رسانه‌ها و افکار عمومی و نگرانی از سایر تبعات، به ظاهر عقب نشینی کردند. آمریکا هم این موضوع را درک خواهد کرد.

او در پایات تحلیل خود تاکید کرد که علی رغم نتایج انتخابات و افزایش کرسی‌های شیعیان و گروه‌های مقاومتی، نتایج الزاما آنچه انتظار می‌رود شاید نشود و تحولات غرب آسیا و عراق پس از انتخابات اخیرش را باید با تحولات ۷ اکتبر و نتایج آن فهم کرد و تحلیل کرد.

برچسب ها: محمد شیاع السودانی ، حزب الله لبنان ، انصارالله یمن
