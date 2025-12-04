باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه به نقل از نهاد ناظر بر ارتباطات این کشور، گزارش داد که مسکو دسترسی به اسنپچت را مسدود کرده است.
مقامات اعلام کردند که یکی از دلایل این ممنوعیت، به کار گرفته شدن اسنپچت برای «سازماندهی و انجام اقدامات تروریستی در داخل کشور و جذب نیروهای عملیاتی» بوده است.
روسیه پیش از این اقدامات مشابهی را درباره برنامه واتس اپ و تلگرام انجام داده بود. مقامات روسیه از تابستان امسال تماسهای صوتی واتساپ و تلگرام را بهطور جزئی محدود کردند. به گفته روسیه، این سرویسهای پیامرسان توسط متهمان به کلاهبرداری، اخاذی و «فعالیتهای تروریستی و خرابکارانه» برای ارتباط استفاده میشوند و صاحبان این پیامرسانها با پلیس روسیه برای پیگیری مجرمان همکاری نکردهاند.
منبع: رویترز