باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی شامگاه پنجشنبه در حاشیه سفر به قم گفت: تمامی گروههای معلولیت نیازمند خدمات بیشتری هستند که تلاش سازمان بر این است تا نیازهای آنان به بهترین نحو برآورده شود.
وی افزود: تفاهمنامه همکاری میان سازمان بهزیستی و حوزه علمیه کشور به امضا رسید و بر اساس این تفاهمنامه، ۳۰ مرکز سماح حوزه علمیه که در زمینه مشاوره و راهنمایی فعال هستند، با سازمان بهزیستی همکاری نزدیکتر و اثربخشتری خواهند داشت.
به گفته وی، هدف این همکاری همگرایی استانداردها و ارتقای کیفیت خدمات مشاورهای است و پیشبینی میشود در آینده به اخذ مجوزهای رسمی نیز منجر شود.
حسینی ادامه داد: در راستای تولید محتوا و برگزاری نشستهای علمی، توافق شد محتواهایی مرتبط با افراد دارای معلولیت در قلمرو فقه و احکام تولید شود و برنامه پنجساله مشترکی با شاخصهای معین تدوین گردد تا دایره فعالیتها به صورت کیفی گسترش یابد.
رییس سازمان بهزیستی با ارائه آماری از وضعیت معلولان در کشور گفت: حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت هستند که نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
وی یادآور شد: از این تعداد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و بقیه افراد عمدتا به دلیل توانمندیهای شخصی یا برخورداری از حمایت خانواده نیاز چندانی به خدمات سازمان ندارند.
حسینی اضافه کرد: به رغم تلاشها، همه افراد نیازمند تحت پوشش نیستند و خدمات بر اساس شدت و نوع معلولیت درجهبندی میشود تا عدالت در ارائه خدمات رعایت شود.
پروژههای اشتغال و رفاه اجتماعی در قم
وی همچنین از پروژههای جدید بهزیستی در استان قم خبر داد و تاکید کرد که تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار خواهند گرفت و ۲۰ درصد زنان ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز از این خدمات بهرهمند میشوند.
به گفته حسینی، دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان تا پایان سال برگزار خواهد شد و بیش از چهار هزار نفر در ادارات دولتی جذب خواهند شد.
حسینی درباره اشتغال معلولان سختاشتغال نیز گفت: در قم یک ساختگاه پنل خورشیدی ایجاد میشود که ۶۰۰ نفر از معلولان سختاشتغال را صاحب درآمد خواهد کرد.
وی ادامه داد که این پنلها هم تولید برق میکنند و هم با سهامدار شدن معلولان، درآمد ماهانه برای آنان فراهم خواهند کرد که زمین این ساختگاه در حال آمادهسازی است و پیشبینی میشود طی سه ماه آینده افتتاح شود.
حسینی در ادامه به پروژههای توسعهای دیگر اشاره کرد و افزود: پروژه دهکده سلامت اجتماعی سالمندان با حمایت خیرین و بهرهگیری از مزارع پنل خورشیدی برای درآمدزایی در حال اجراست و مجموعه اقامتی رفاهی قم که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد نیز به زودی تکمیل خواهد شد.
رییس سازمان بهزیستی در پایان تصریح کرد: بازدید از مراکز شبه خانواده و نشست با نمایندگان مجلس و خیرین فعال، فرصت مناسبی برای بررسی پروژهها و توسعه همکاریهای آتی با حوزههای مختلف است.
منبع:بهزیستی قم