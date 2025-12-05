باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین دوره نشان ملی مرغوبیت و اصالت کالا‌های صنایع‌دستی در خرم‌آباد برگزار شد و ظرفیت‌های پنهان و آشکار صنایع‌دستی لرستان را در معرض داوری ملی قرار داد

در این رویداد، ۵۳ اثر از هنرمندان لرستان که هریک نماینده بخشی از تاریخ زیسته، هویت فرهنگی و مهارت‌های کهن مردم این سرزمین‌اند، برای ارزیابی تخصصی ارائه شد.

بررسی این آثار نه‌تنها ناظر بر زیبایی ظاهری آثار بود، بلکه اصالت، کیفیت مواد اولیه، تکنیک تولید، کاربری، پیوستگی فرهنگی و قابلیت عرضه در بازار‌های حرفه‌ای نیز محور اصلی داوری قرار گرفت.

مرور نتایج دوره‌های پیشین این رویداد، تصویری روشن از جایگاه لرستان در نقشه صنایع‌دستی کشور ارائه می‌دهد. بر اساس آمار موجود، در هفت دوره قبلی این نشان ملی، ۶۰ اثر از هنرمندان این استان موفق به دریافت نشان مرغوبیت ملی شده‌اند.

آثار ارائه‌شده در این دوره طیف متنوعی از رشته‌های صنایع‌دستی را در بر می‌گرفت؛ از البسه‌های محلی دست‌دوز و دست‌بافت گرفته تا چرم‌دوزی سنتی، پرداخت ورشو، صنایع چوب، قلم‌زنی فلزات، زیورآلات سنتی، بافته‌های عشایری و آثار الهام‌گرفته از زیست‌بوم زاگرس.

در کنار نشان ملی، حضور هنرمندان لرستان در عرصه بین‌المللی نیز روندی رو به رشد دارد. به‌گفته عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، تاکنون هشت اثر از هشت هنرمند این استان موفق به دریافت نشان جهانی یونسکو شده‌اند.

بیش از هفت هزار هنرمند فعال در حوزه صنایع‌دستی در لرستان مشغول فعالیت هستند و این استان را در ردیف مناطق پیشرو کشور قرار داده‌است.

