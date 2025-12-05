باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه هواشناسی لرستان آمده است: فعالیت سامانه بارشی اوایل ظهر امروز آغاز میشود و تا بامداد فردا ۱۵ آذر در استان به ویژه نیمه غربی فعال خواهد بود.
بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی رگبار برف، رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید، اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده ها، احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتگی، خطر سقوط اشیاء و کاهش میدان دید افقی از مخاطرات این سامانه پیشبینی شده است.
هواشناسی لرستان توصیه کرده است احتیاط در انجام فعالیتهای کوهنوردی و طبیعت گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها و خشکه رودها، تحکیم سازهها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانهها مورد توجه قرار گیرد.
منبع: هواشناسی لرستان