باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه هواشناسی لرستان آمده است: فعالیت سامانه بارشی اوایل ظهر امروز آغاز می‌شود و تا بامداد فردا ۱۵ آذر در استان به ویژه نیمه غربی فعال خواهد بود.

بارش پراکنده و گاهی رگباری باران، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی رگبار برف، رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید، اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده ها، احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتگی، خطر سقوط اشیاء و کاهش میدان دید افقی از مخاطرات این سامانه پیش‌بینی شده است.

هواشناسی لرستان توصیه کرده است احتیاط در انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، تحکیم سازه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

منبع: هواشناسی لرستان