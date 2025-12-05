ورزشگاه ۶ هزار و ۵۰۰ نفری شهید رئیسی مجموعه ثامن مشهد روز جمعه با حضور «محمد باقر قالیباف»،رییس مجلس شورای اسلامی، «احمد دنیامالی»، وزیر ورزش و جوانان و برخی از مسوولان استانی افتتاح شد.
عملیات اجرایی این سالن از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و اکنون بعد از گذشت ۱۸ سال به بهرهبرداری رسیده است.
این مجموعه ورزشی یکی از طرحهای قدیمی و از اولویتهای مهم ورزش برای شهر مشهد به شمار میرود، چراکه سالن شهید بهشتی پاسخگوی نیاز این کلانشهر نبود.
ورزشگاه ثامنالائمه در ۱۰ کیلومتری جاده مشهد شاندیز قرار دارد که ساخت آن از سال ۱۳۷۳ در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار آغاز شد و این ورزشگاه با دیدار ابومسلم و پرسپولیس در سال ۱۳۸۴ افتتاح شد.