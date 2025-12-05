باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رئوف مدیرکل صدا و سیمای استان فارس در نشست آموزشی مسئولان رسانه اعتکاف‌های استان فارس با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی شبکه‌ای رسانه‌ها در رویداد‌های فرهنگی، گفت: در شرایط جنگ شناختی امروز، فعالان رسانه‌ای باید با تسلط بر اصول علمی ارتباطات، روایت اصیل انقلاب اسلامی را بازنمایی کنند.

او با بیان اینکه اعتکاف یکی از بزرگ‌ترین مناسک معنوی جامعه اسلامی است، افزود که بازنمایی این رویداد نیازمند یک «پیوست رسانه‌ای منسجم» و دستیابی به یک «گزاره واحد» در روایت‌گری است تا بتوان در برابر فضاسازی‌های یأس‌آفرین دشمن، واقعیت امیدبخش جامعه جوان کشور را به تصویر کشید.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس همچنین خواستار تقویت شبکه‌سازی میان کنشگران رسانه‌ای استان شد و ایجاد ارتباط منظم میان شهرستان‌ها و مناطق مختلف فارس را ضروری دانست.

او با اشاره به آمادگی صداوسیمای استان برای همکاری با نیرو‌های جبهه فرهنگی انقلاب، اعلام کرد ظرفیت باشگاه خبرنگاران جوان و بسیج صداوسیما می‌تواند مسیر مناسبی برای جذب و توانمندسازی نیرو‌های علاقه‌مند باشد.

رئوف در بخش دیگری از سخنانش، ضمن اشاره به ضرورت سوژه‌یابی دقیق و روایت‌های عمیق از حضور جوانان در اعتکاف، تأکید کرد که مستندسازی، تولید محتوای کوتاه و جذابیت بصری باید در دستور کار رسانه‌ها قرار گیرد تا بازتاب این رویداد مهم چهره واقعی جوانان عزیز این سرزمین و رویش‌های انقلاب و دل‌های زلال و پاک را به تصویر کشد.