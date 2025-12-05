باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری این آزمون معاون قضایی و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان فارس، معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری فارس و مدیر امور اداری و ارزشیابی دادگستری فارس با حضور در حوزه‌های امتحانی بر روند برگزاری آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح استان فارس نظارت کردند.

معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس در حاشیه این بازدید گفت: این جذب نیرو، گام کلیدی در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح و بهبود خدمت رسانی قضایی به مردم شریف استان است.

صمد چوبینه با بیان اینکه ۴ هزار و ۲۱۰ داوطلب در استان فارس در این آزمون شرکت کرده‌اند گفت: سهم بانوان با ۲ هزار و ۲۶۰ نفر، ۶۴ درصد از کل شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد و تعداد داوطلبان مرد نیز ۱۵۵۰ نفر است.

این مقام مسئول در دادگستری فارس افزود: از این تعداد، ۳۳۹ نفر پس از احراز صلاحیت در آزمون کتبی، مرحله مصاحبه و فرایند گزینش، برای تکمیل کادر اداری دادگاه‌های صلح سراسر استان جذب خواهند شد.

چوبینه زمان اعلام نتایج اولیه آزمون را بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

گفتنی است این آزمون بخشی از برنامه قوه قضاییه برای جذب ۶ هزار نیروی اداری در سطح کشور با هدف، پشتیبانی از «دادگاه‌های صلح» است که بر اساس قانون جدید، با محوریت صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی فعالیت خواهند کرد.

منبع: دادگستری فارس