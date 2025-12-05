اعلام وضعیت پایدار امنیت غذایی در چهارمحال و بختیاری / ذخایر گندم تضمین شد، بازار تحت کنترل است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - در نشست بررسی وضعیت تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی و نهادههای دامی چهارمحال و بختیاری، ملکمحمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و حسین بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط، آخرین وضعیت امنیت غذایی استان را تشریح کردند.
حسین بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با ارائه گزارشی از وضعیت ذخیرهسازی روغن، برنج، شکر و گندم، گفت: ذخیره گندم استان بهصورت کامل و مطمئن تا پایان سال تأمین شده و هیچگونه نگرانی از نظر تأمین نان مردم وجود ندارد.
وی تأکید کرد: روند تأمین کالاهای اساسی باثبات بوده و نظارتها نیز برای جلوگیری از هرگونه کمبود یا نوسان ادامه دارد.
بهرامی وضعیت تأمین جو، سبوس، ذرت و کنجاله سویا را مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای حمایت بیشتر از دامداران، تصمیم گرفته شد ظرفیت انبارهای ذخیره نهادههای دامی در استان افزایش یابد تا خوراک دام بدون وقفه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
در این نشست همچنین گزارشی از کنترل بیماری تب برفکی ارائه شد.
بهرامی با اشاره به اجرای گسترده واکسیناسیون، اظهار داشت: این بیماری در استان تحت کنترل کامل است و اقدامهای دامپزشکی بهصورت مستمر ادامه دارد تا سرمایه دامی و سلامت عمومی مردم حفظ شود.
ملکمحمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز درباره زیرساخت نانواییها توضیح داد: تجهیز نانواییها به سامانه دوگانهسوز و نصب موتور برق، یک ضرورت برای پایداری تولید نان است و این طرح با جدیت تا پوشش کامل واحدها دنبال میشود.
وی گفت: این اقدام باعث میشود در شرایط بحران یا قطعی انرژی، عرضه نان دچار اختلال نشود.
قربانپور با اشاره به رویکرد استان در مدیریت بازار افزود: نظارت بر قیمت کالاهای اساسی تشدید شده و بهطور صریح هشدار میدهیم با هرگونه افزایش خودسرانه قیمتها برخورد قاطع خواهد شد. تأمین آرامش بازار خط قرمز ماست
حسین بهرامی در ادامه از وضعیت تولید مرغ خبر داد و گفت: تولید مرغ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و هیچ نگرانی در خصوص تأمین گوشت مرغ گرم در استان وجود ندارد.
بر اساس اظهارات معاون اقتصادی استاندار و رئیس جهاد کشاورزی، چهارمحال و بختیاری در حوزه امنیت غذایی با برنامهریزی دقیق، ذخیرهسازی مطمئن کالاهای اساسی، کنترل بیماریهای دامی، حمایت از دامداران و ارتقای زیرساختهای تولید نان، در مسیر آرامش بازار و پایداری تولید گامهای مهمی برداشته است.
اقدامات اعلامشده نویدبخش ثبات، امنیت غذایی پایدار و حمایت قاطع از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در استان است.