باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلاموالمسلمین مجتهدزاده (شیخ قمی)، مبلغ بینالملل آمریکای لاتین و استاد جهاد تبیین کشور، در نشستی با موضوع اهمیت روایت نصر در جنگ با رژیم صهیونیستی در حرم شاهچراغ (ع) بر اهمیت جهاد تبیین و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را در سه بخش بررسی کرد.
او با اشاره به تلاش دشمن برای ساخت روایت قهرمانانه از شکستهای خود، گفت: روایت درست میتواند شکست ظاهری را به پیروزی معنوی و انگیزهبخش تبدیل کند؛ همانگونه که کربلا با روایت حضرت زینب (س) به نماد رشادت و پیروزی بدل شد.
حجتالاسلام مجتهدزاده افزود: همه قیامهای شیعی و حرکتهای مقاومت امروز، ریشه در نهضت عاشورا دارند. او نمونههایی از رهبران مقاومت فلسطین همچون شهید یحیی سنوار و فتحی شقاقی را یادآور شد که الهامگرفته از فرهنگ اهلبیت (ع) بودند.
او تأکید کرد: بزرگنمایی قدرت اسرائیل یا اظهار ضعف، بازی در زمین دشمن است. جریانهایی که چنین روایتی را دنبال میکنند، همان مرجفون هستند که مقام معظم رهبری نسبت به آنها هشدار دادهاند.
حجتالاسلام مجتهدزاده نیز گفت: صهیونیستها تلاش دارند جبهه مقاومت را ضعیف و شکستخورده نشان دهند، در حالی که واقعیت میدان نبرد چیز دیگری است. او یادآور شد که علت حمله اسرائیل، خطای محاسباتی ناشی از برخی اظهار ضعفها در داخل کشور بود.
او بر ضرورت تمرکز بر نقاط قوت کشور، بیان دستاوردهای علمی و نظامی و مقابله با جنگ شناختی دشمن تأکید کرد و جهاد تبیین را تنها راه خنثیسازی روایتهای تحریفشده دانست.
حجتالاسلام مجتهدزاده با اشاره به متون دینی گفت: در تورات و مزامیر داوود پیشبینی شده که قوم اسرائیل از جهات مختلف مورد حمله قرار خواهد گرفت و همین امر موجب نگرانی شدید آنان است. نتانیاهو پس از شهادت سید حسن نصرالله، تصور کرد ایران به دلیل ترس واکنشی نشان نداده و با خطای راهبردی، بر اساس تحلیلهای غلط و تبلیغات آماری علیه نظام، به کشور حمله کرد.
او تأکید کرد: مقام معظم رهبری روایت نصر را نزدیک شدن به قله دانستهاند؛ جایی که تنها با فداکاری و ایستادگی میتوان به پیروزی رسید و احساس شکست از میان میرود.
حجتالاسلام مجتهدزاده نیز با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: ذخایر سامانههای دفاعی آمریکا و اسرائیل کاهش یافته، در حالی که ایران در عملیات وعده صادق ۳ پیشرفت چشمگیری داشت و با موشکهای نقطهزن سامانههای پدافندی دشمن را مختل کرد. برخلاف تصور نتانیاهو، مردم ایران در این ایام پشتیبان نظام بودند و جریانهای نفوذی شناسایی شدند.
او افزود: رژیم صهیونیستی از نظر اقتصادی و امنیتی ضربات سنگینی متحمل شد؛ مراکز تجاری و علمی هدف قرار گرفتند و مهاجرت معکوس نخبگان و ثروتمندان رخ داد. همچنین نهادهای اطلاعاتی ایران با هماهنگی کامل، آشوبگران را دستگیر و اسناد محرمانه اسرائیل را افشا کردند که موجب تحقیر این رژیم شد.
حجتالاسلام مجتهدزاده در پایان با اشاره به آیات قرآن و روایات اسلامی گفت: وعده الهی درباره نابودی دشمنان قطعی است و آینده نبرد نیز بر اساس نصرت الهی و مقاومت ملتها رقم خواهد خورد.
