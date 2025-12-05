محمدباقر قالیباف روز جمعه در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه (ع) مشهد، ورزش را یکی از مهمترین عوامل ایجاد غرور ملی دانست و افزود: ورزش بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است و این پدیده پس از دین، اجتماعیترین پدیده در جامعه بشری است. پدیدهای که مربوط به سن، قوم، مذهب یا طبقه خاصی نیست و همه اقشار را در خود جای میدهد.
وی اضافه کرد: ورزش در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی اثرگذار و بسترساز است. ورزش هم هنجار میسازد و هم جلوی ناهنجاریها را میگیرد. در دیپلماسی و روابط عمومی نیز نقشی بینظیر دارد و با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را ایجاد میکند.
وی نمونهای از این اثرگذاری را پس از جنگ ۱۲ روزه عنوان و اظهار کرد: پس از آن دوران سخت، دغدغه ما حفظ انسجام اجتماعی بود و دیدیم که ورزش چگونه سریعترین ابزار ایجاد این انسجام شد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارزشهای ذاتی ورزش تاکید کرد: ورزش اوج هیجان، امید، تلاش و پشتکار است. از هر زاویهای که نگاه کنیم، ورزش کمترین هزینه را دارد اما بیشترین منفعت را در ابعاد مختلف برای جامعه ایجاد میکند.
قالیباف ادامه داد: امروز عزت و آبروی ملی در بسیاری از عرصهها با ورزش تأمین میشود، افتخارآفرینیهای ورزشکاران ما نشان میدهد که سرمایهگذاری در این حوزه سرمایهگذاری برای هویت و آینده کشور است.
جنسیت مانع حضور بانوان در میدان ورزشی نباشد
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه بانوان در ورزش کشور گفت: حضور بانوان در عرصه ورزش، امروز یکی از موفقترین تجربههای ماست. با وجود برخی دوگانگیها یا سو رفتارها، دیدیم که بانوان ایران با تدبیر و برنامهریزی وارد عرصههای مختلف شدند، رقابت کردند و افتخار آفریدند.
قالیباف افزود: جنسیت نباید مانع حضور بانوان در ورزشگاه یا میدان ورزشی باشد. ورزش بهترین ابزار برای نهادینهسازی ارزشهای فرهنگی و اسلامی است.
وی در خصوص توسعه ورزش در خراسان رضوی نیز اظهار کرد: خوشبختانه زیرساختهای بسیار خوبی در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد. باید تلاش کنیم در کنار این زیرساختها، تیمهای قوی و ورزشکاران حرفهای نیز در استان شکل بگیرند تا شاهد جهش جدی در ورزش این منطقه باشیم.
رییس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از همه دستاندرکارانی که در ساخت مجموعه ورزشی شهید رئیسی نقش داشتهاند، این مجموعه را ظرفیتی ارزشمند برای آینده ورزش و جوانان خراسان رضوی دانست و اضافه کرد : این سالن به نام شهیدی مزین شده که جهادگرانه برای اعتلای کشور تلاش میکرد و امروز این مجموعه یادآور همان روحیه ایثار و تلاش است.
عملیات اجرایی ورزشگاه شهید رییسی از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و اکنون بعد از گذشت ۱۸ سال به بهرهبرداری رسیده است.
این مجموعه ورزشی یکی از اولویتهای مهم ورزش برای شهر مشهد به شمار میرود چراکه سالن شهید بهشتی واقع در شهر مشهد به تنهایی پاسخگوی نیاز ورزش این کلانشهر نبود.
