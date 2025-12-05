آزمون تخصصی و ورودی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز ۱۴ آذر در ۲۶ مرکز کشور با شرکت بیش از ۲۰ هزار نفر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی سلیمی جانشین ارشد نظامی آجا در استان‌های فارس و کهکیلویه و بویر احمد گفت: امروز ۱۴ آذر در مراکز ۲۶ گانه در سراسر کشور آزمون تخصصی و ورودی کنکور اختصاصی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۲۰ هزار نفر شرکت کننده برگزار شد.

او افزود: در استان فارس هم هزار و ۳۹۸ نفر از دو استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد در آزمون شرکت کردند که تعداد شرکت کنندگان نسبت به پارسال ۲۰ درصد افزایش داشت.

سلیمی بیان داشت: نتیجه آزمون دو هفته آینده اعلام می‌شود و داوطلبان با توجه به تخصص و رشته انتخابی در دانشگاه‌های ۵ گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل دانشگاه افسری امام علی، دانشگاه نیروی زمینی، دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه خاتم الانبیا پدافند هوایی، دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی و دانشگاه فارابی حفاظت اطلاعات در کنار دیگر دانشجویان مشغول به تحصیل می‌شوند.

