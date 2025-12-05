باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمزه رستم پور امروز جمعه ۱۴ آذر در حاشیه بازدید از غرفه ادارهکل شیلات خوزستان در نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در تهران اظهارکرد: خوزستان استانی بسیار پرظرفیت است و به اندازه کل سازمان شیلات کشور توان و قابلیت دارد.
وی به آغاز روند احداث مجتمع پرورش میگو در مساحت ۴۲۰۰ هکتار در شهرستان هندیجان اشاره کرد و افزود: این پروژه با ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار تن و ایجاد بیش از ۱۸ هزار فرصت شغلی در دست اجراست.
رستمپور وجود بیش از سه میلیارد مترمکعب آبهای نامتعارف در خرمشهر را فرصتی مناسب برای توسعه پرورش ماهی و میگو دانست و ادامه داد: اسکله صیادی بندر ابوخضیر شادگان و لایروبی اسکله والفجر اروندکنار نیز به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای متعدد شیلاتی در استان از افزایش ۲ برابری اعتبارات عمرانی خوزستان نسبت به سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد ظرفیت تولید شیلات استان در آینده نزدیک دستکم دو برابر شود.
ارائه توانمندیهای شیلاتی خوزستان و بازنمایی فرهنگ اقوام در نمایشگاه
مدیرکل شیلات خوزستان با تأکید بر جایگاه ویژه این استان در تولید آبزیان کشور گفت: خوزستان امروز یکی از محورهای اصلی آبزیپروری، صید و صادرات آبزیان است و برنامههای گستردهای در توسعه دریامحور، بهرهگیری از آبهای نامتعارف، ایجاد بازارچههای مدرن و ساماندهی صیادان در دست اجراست.
سید شریف موسوی در حاشیه نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته اظهار کرد: خوزستان به عنوان دومین تولیدکننده ماهیان گرمابی کشور، پنجمین استان در پرورش میگو و چهارمین استان در صید از دریا سهم قابلتوجهی در تأمین محصولات آبزی دارد.
وی گفت: نمایشگاه امسال علاوه بر معرفی ظرفیتهای شیلاتی، فرصتی برای نمایش سبک زندگی اقوام مختلف استان از جمله عرب، بختیاری، بهبهانی، ترک، ترکمن، دزفولی و شوشتری است؛ اقوامی که خوزستان را به یک «منشور کامل از فرهنگ ایرانی» تبدیل کردهاند.
موسوی افزود: سازههای بومی تالابنشینان هورالعظیم و شادگان و همچنین سیاهچادرهای عشایر بختیاری در نمایشگاه بازنمایی شده تا بازدیدکنندگان با زیستجهان سنتی و شیلاتی این مناطق آشنا شوند.
به گفته مدیرکل شیلات خوزستان، این استان سالانه حدود ۱۴۴ هزار تن محصول شیلاتی تولید میکند که ۹۶ هزار تن آن عمدتاً مربوط به پرورش ماهیان گرمابی، سردابی و میگو است.
وی بیان کرد: بیش از ۲۵ هزار نفر در حوزه صید دریایی و حدود ۲۰ هزار نفر در آبزیپروری بهطور مستقیم مشغول به کار هستند و با احتساب اشتغال غیرمستقیم، حجم بسیار بزرگی از مشاغل به این حوزه وابسته است.
موسوی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رویکرد دولت وفاق ملی برای توسعه اقتصاد دریامحور گفت: خوزستان طی یک سال گذشته با صدور بیش از ۱۰ هزار هکتار موافقت اصولی، تغییر کاربری سواحل و ایجاد مزارع جدید، گامهای مهمی در تولید آبزیان برداشته است.
وی اظهار کرد : بخشی از این طرحها به بهرهبرداری کامل رسیده و بخش قابلتوجهی نیز در مراحل پایانی است.
تبدیل آبهای نامتعارف به فرصت اقتصادی
موسوی یکی از محورهای مهم توسعه را استفاده از آبهای نامتعارف عنوان کرد و گفت: حدود سه میلیارد مترمکعب پساب نیشکر و خروجی مزارع پرورش ماهی در خرمشهر زمینه ایجاد هزاران هکتار مزرعه آبزیپروری شده است.
به گفته وی، در سال جاری تنها در یکی از طرحها حدود ۵۰۰ تن میگو تولید و بهطور کامل به خارج از کشور از جمله اسپانیا صادر شده است.
مدیرکل شیلات خوزستان افزود: در ششماهه نخست امسال صادرات ۲۲ هزار تن آبزیان عمدتا کپورماهیان پرورشی به ثبت رسیده که نشاندهنده ظرفیت گسترده خوزستان در بازارهای منطقهای و جهانی است.
مدیرکل شیلات خوزستان نقش بازار و عرضه را تکمیلکننده زنجیره تولید دانست و گفت: مجوز ایجاد یک بازارچه مدرن شیلاتی در اسکله ثامن آبادان با همکاری منطقه آزاد اروند صادر شده و با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در حال احداث است.
موسوی تأکید کرد بازار کشورهای عراق، امارات، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی مقصد اصلی محصولات تولیدی استان بهویژه میگو هستند و توسعه زیرساختهای عرضه میتواند سهم خوزستان را در این بازارها افزایش دهد.
لزوم ساماندهی صیادان و حفاظت از ذخایر دریایی
وی با اشاره به فعالیت ۱۷۰۰ شناور دارای مجوز و حدود پنج هزار قایق صیادی فاقد مجوز در سواحل استان گفت: به دلیل وابستگی معیشتی ساحل نشینان نمیتوان مرزهای دریایی را بهطور کامل بست. دو راهکار اساسی برای مدیریت این وضعیت، تبدیل صیادان به آبزیپروران و فراهمکردن زمینه سرمایهگذاری بومی و ایجاد زیستگاههای مصنوعی و رهاسازی بچهماهیان بومی برای بازسازی ذخایر است.
موسوی گفت: صنایع خوزستان باید از فرصت نمایشگاه برای معرفی ظرفیتهای واقعی شیلات بهره ببرند. همچنین از مردم و علاقهمندان به آبزیپروری و گردشگری برای بازدید از مناطق ویژه استان مناطقی همچون تالابهای هورالعظیم و شادگان در زمستان و شیوند ایذه در پاییز و تابستان دعوت میکنم.
موسوی از رسانهها خواست برای معرفی گردشگری شیلاتی و ظرفیتهای طبیعی استان تلاش بیشتری کنند و گفت: خوزستان به دلیل تنوع اقلیمی و آبزیپروری میتواند مقصد مهم گردشگری باشد.
منبع خبرگزاری ایسنا