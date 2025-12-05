باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با تبریک سالروز میلاد حضرت زهرا (س) این مناسبت را «روشنایی‌بخش آسمان و زمین» دانست و اظهار کرد: به برکت وجود آن بانوی بزرگوار، روز زن در جمهوری اسلامی جایگاهی افتخارآمیز یافته و زنان مؤمن باید به این انتساب الهی مباهات کنند.

او با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان، بر ضرورت دقت در بازتاب رسانه‌ای این سخنان تأکید کرد و گفت: در اجرای رهنمود‌های ایشان نباید گرفتار افراط یا تفریط شد؛ بلکه باید همان حد اعتدال و لطافت بیان مقام معظم رهبری را الگو قرار داد.

امام جمعه شیراز همچنین با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب، ایشان را «الگوی بی‌بدیل اخلاق و فقاهت» معرفی کرد و از برنامه‌های علمی و فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای بزرگداشت این شهید بزرگوار در شیراز خبر داد.

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به روز دانشجو، جریان دانشجویی و حوزوی را دو بال انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: هدایت جامعه بدون پویایی این دو جریان امکان‌پذیر نیست.

او سه محور اصلی فعالیت دانشجویان را استکبارستیزی، عدالت‌خواهی و پیشرفت معرفی کرد و افزود: استکبارستیزی یادآور رشادت‌های دانشجویان در مقابله با دخالت‌های آمریکا است و امروز در این عرصه قوی‌تر از گذشته هستیم.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر ضعف موجود در حوزه عدالت گفت: دانشگاه‌ها باید با پژوهش و نظریه‌پردازی، پایه‌های عدالت اسلامی را استحکام بخشند تا مطالبه‌گری بر مبنای صحیح شکل گیرد.

امام جمعه شیراز همچنین نظریه‌پردازی برای پیشرفت را ضرورتی اساسی دانست و خاطرنشان کرد: توقف در مسیر پیشرفت، جسارت دشمن را افزایش می‌دهد؛ از این رو دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم موظف‌اند گره‌های جامعه را بگشایند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس ابراز امیدواری کرد نسل جوان دانشگاهی با درک صحیح عدالت و پیشرفت، در آینده مسئولیت‌ها را به‌درستی اجرا کرده و موتور گام دوم انقلاب را پرقدرت‌تر به حرکت درآورد.

در خطبه نخست نماز جمعه نیز آیت‌الله دژکام با توصیه مؤمنان به تقوا و توجه به حسابرسی الهی در قیامت گفت: باور به نصب میزان قسط و عدالت در روز قیامت، انسان را به دقت در رفتار و پرهیز از لغزش‌ها وامی‌دارد.

وی با اشاره به توصیف امیرالمؤمنین (ع) از ویژگی‌های اهل تقوا افزود: رفتار انسان با تقوا سرشار از تواضع است و حتی در راه‌رفتن او فروتنی نمایان می‌شود. امام جمعه شیراز با استناد به آیات قرآن کریم در سوره‌های لقمان، اسراء و فرقان، سه اصل اساسی را یادآور شد: میانه‌روی در راه‌رفتن، پرهیز از تکبر و نمایش بندگی خدا در رفتار روزانه.

آیت‌الله دژکام تأکید کرد: تواضع تنها یک رفتار نیست، بلکه ریشه در باور بندگی دارد؛ هرگاه عظمت خدا و کوچکی انسان درک شود، تکبر از دل رخت برمی‌بندد.

او، سه بُعد تواضع از نگاه علمای اخلاق را «تواضع در برابر امر خدا، در برابر مؤمنان و در برابر حق» برشمرد و افزود: در مسیر انقلاب اسلامی نیز اطاعت از ولیّ امر الهی باید مقدم بر اقناع باشد؛ همان‌گونه که سرباز در میدان نبرد منتظر توضیح فرمانده نمی‌ماند.

امام جمعه شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد با عمل به این معارف، جامعه اسلامی به مراتب بالاتر تقوا دست یابد.