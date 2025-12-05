باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهروز شمسی‌فر؛ امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این هفته در مصلی الغدیر، با اشاره به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن، اظهار کرد: در مکتب اسلام، ملاک کرامت و برتری، تنها تقوای الهی است و جنسیت هیچ نقشی در این فضیلت ندارد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم با معرفی بانوانی، چون حضرت مریم (س) و آسیه همسر فرعون به‌عنوان الگو‌های بشریت، عزت ذاتی زن را به تصویر کشیده است گفت: در نقطه مقابل، تمدن غربی با شعار‌های فریبنده «آزادی» و «حقوق زن»، عملاً با تبدیل زن به کالایی برای مصرف جنسی و اقتصادی، بزرگ‌ترین ظلم تاریخ را علیه او روا داشته است.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ بی‌بندوباری به نام آزادی، نه‌تنها کرامت زن را نابود کرده، بلکه موجب فروپاشی بنیان خانواده و شیوع گسترده مفاسد اخلاقی در جوامع غربی شده است.

شمسی‌فر افزود: رسانه‌ها به‌جای بازتولید فرهنگ مهاجم، به ترویج فرهنگ اصیل اسلامی که طالب کمال و عزت حقیقی برای زن است، بپردازند.

پژوهش‌های دانشگاهی، معطوف به حل چالش‌های واقعی کشور باشد

شمسی‌فر با تبریک ۱۶ آذر، روز دانشجو، رسالت این قشر را بر مبنای قرآن کریم در دو محور کلیدی «تحصیل علم نافع برای خدمت به کشور و حل معضلات جامعه» و «تهذیب نفس و پرهیز از آلودگی‌های اخلاقی در دوران حساس دانشجویی» خلاصه کرد.

وی گفت: مسئولان و اساتید شرایطی فراهم کنند که پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی، معطوف به حل چالش‌های واقعی کشور باشد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد همچنین از اجرای طرح ملی غربالگری و مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) در سطح استان تقدیر کرد و افزود: این اقدام آموزش‌وپرورش گامی ضروری برای شناسایی به‌موقع، پیشگیری و درمان آسیب‌های روانی -اجتماعی در بین نسل نوجوان است.

جنگ دوازده روزه نماد اتحاد ملت

شمسی‌فر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و پیروزی مقابل استکبار گفت: این رخداد نماد باشکوه اتحاد ملت، اقتدار نظامی و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است که دشمن تا بُنِ دندان مسلح را به رسواترین شکست تاریخ خود مواجه کرد.

وی جنایت‌های روزانه رژیم صهیونیستی در فلسطین، لبنان، سوریه و کرانه باختری را محکوم کرد و گفت: آمریکا حامی اصلی تروریسم و ناامنی در جهان است.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به دخالت‌های آمریکا در ونزوئلا، هدف این کشور را غارت منابع ملت‌ها و نقض حاکمیت ملی آنان دانست و افزود: ملت‌های تحت ستم باید از ملت عزتمند ایران بیاموزند که تنها راه مقابله با زورگویان، وحدت، استقلال‌طلبی و پیروی از رهبری دینی است.

منبع: فارس