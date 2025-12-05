مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری فارس و دبیر ستاد انتخابات، با تأکید بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند، مشارکت گسترده مردم را ضامن موفقیت این رویداد دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کمال علوی در نشست مشترک فرمانداران شهرستان‌های مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان و بیضا، انتخابات پیش‌رو را آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی دانست و گفت: انتخابات ملاک اصلی سنجش عملکرد فرمانداران و بخشداران است و اجرای دقیق قانون، رعایت اصل بی‌طرفی، امانتداری و احترام به حقوق انتخابات کنندگان و انتخابات شوندگان و تلاش بر افزایش مشارکت عمومی در امنیت کامل باید در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت انسجام ملی افزود: انتخابات در دولت چهاردهم از جایگاه خاصی برخوردار است و نگاه جهانی به روند برگزاری آن معطوف خواهد بود، بنابراین لازم است همه دست‌اندرکاران با اشراف کامل بر قانون و برنامه زمان‌بندی، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان همچنین تشکیل هیئت‌های اجرایی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: انتخاب افراد مقبول و مورد اعتماد برای عضویت در هیئت‌های اجرایی، انگیزه حضور داوطلبان و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

علوی خاطرنشان کرد: کمیته‌های ستاد انتخابات (آموزش، حقوقی،.) در کنار فرمانداران و بخشداران خواهد بود تا آموزش‌های لازم ارائه شود و ابهامات قانونی برطرف شود. همچنین حوزه فناوری به صورت کامل پشتیبان اجرای فرایند‌ها خواهد بود.

او استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای گفت‌و‌گو و پاسخگویی به پرسش‌های همکاران را ضروری دانست و تأکید کرد: اشراف کامل بر سامانه‌های انتخاباتی و پایش مستمر آن، مسئولیت مستقیم فرمانداران و بخشداران است و هرگونه کوتاهی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

علوی در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی برای برگزاری انتخاباتی امن، قانونمند و پرشور ضروری است و باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه تحقق این هدف فراهم شود. 

او افزود: انتخابات پیش‌رو فرصتی است تا با رعایت قانون و احترام به حقوق مردم، اعتماد عمومی تقویت و مشارکت گسترده‌تری رقم بخورد.

منبع: استانداری فارس

