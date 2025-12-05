منابع آگاه می‌گویند آمریکا از برخی کشور‌های اروپایی خواسته با طرح استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه مخالفت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  منابع آگاه می‌گویند که آمریکا با چندین کشور اتحادیه اروپا لابی کرده است تا مانع از آن شود که طرح این اتحادیه برای استفاده از اموال بلوکه شده روسیه جهت تامین وام اوکراین، اجرایی شود.

این دیپلمات‌های اروپایی که نام آنها فاش نشده، گفتند که مقامات آمریکایی استدلال کرده‌اند که این دارایی‌ها برای کمک به تضمین توافق صلح بین کی‌یف و مسکو ضروری هستند و نباید برای طولانی‌تر کردن جنگ استفاده شوند.

کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که اموال بلوکه شده روسیه به عنوان تضمین برای وامی به اوکراین استفاده شوند. طرح اروپا این است که اوکراین منابع مالی مورد نیاز خود را دریافت کند و بازپرداخت وام مشروط بر این باشد که روسیه بعداً بابت خسارات جنگ به اوکراین غرامت بپردازد.

این طرح یکی از گزینه‌های اصلی اروپا بوده، اما به دلیل مخالفت بلژیک، هنوز مورد تردید است. این کشور که بیشترین میزان دارایی‌های روسیه را در اختیار دارد، هشدار داده که تصمیم به استفاده از این دارایی‌ها می‌تواند «اعتماد بازار» به سیستم مالی اروپا را تضعیف کند.

منبع: بلومبرگ

