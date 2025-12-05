باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریاست جمهوری عراق امروز هرگونه اطلاع یا تایید تصمیم برای تعیین انصارالله و حزب‌الله به عنوان گروه‌های تروریستی را تکذیب کرد.

ریاست جمهوری در بیانیه‌ای تاکید کرد که «این تصمیمات به ریاست جمهوری ارسال نمی‌شوند؛ بلکه قوانین مصوب پارلمان برای بررسی و تصویب به آن ارسال می‌شوند.»

در این بیانیه تصریح شده است که «تصمیمات کمیته مسدود کردن دارایی‌های تروریستی و دستورالعمل‌های صادر شده توسط هیچ نهادی به ریاست جمهوری ارسال نمی‌شوند.»

در این بیانیه آمده است: «ما هیچ تصمیمی برای تعیین انصارالله و حزب‌الله به عنوان گروه‌های تروریستی و مسدود کردن دارایی‌های آنها ندیده یا از آن مطلع نشده‌ایم، مگر از طریق رسانه‌های اجتماعی.»

دفتر محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد که متن تصمیم «کمیته مسدود کردن دارایی‌های تروریستی» حاوی اشتباهاتی است و تایید کرد که نخست وزیر دستور تحقیقات فوری برای تعیین مسئولیت اشتباه در تصمیم کمیته را داده است.

این بیانیه افزود که موافقت عراق با مسدود کردن دارایی‌ها، بنا به درخواست مالزی، محدود به نهاد‌ها و افراد مرتبط با داعش و القاعده است.

سویی دیگر تحلیلگران اعلام کردند که واشنگتن بر بغداد فشار می‌آورد تا انتقالاتی را که ممکن است برای تامین مالی گروه‌هایی که آمریکا «تروریستی» می‌داند استفاده شود، کنترل کند.

جاسم الموسوی، تحلیلگر سیاسی در همین راستا اعلام کرد که آمریکا آشکارا در حال اعمال فشار بر دولت عراق است. پارلمان طبق قانون اساسی حق دارد از رئیس بانک مرکزی و معاون او در مورد تصمیم کمیته به اصطلاح مسدود کردن دارایی‌های «تروریستی» سوال کند.

با این وجود سید رضا قزوینی نوشته است که تصمیم مذکور یعنی درج نام حزب الله و انصارالله، قبل از انتخابات اخیر پارلمانی اتخاذ شده است، موضوعی که نشان می‌دهد احتمالا دولت عراق به طور جدی تمایل داشته تا این موضوع بر روی افکار عمومی و انتخابات و نتایج آن اثرگذاری نکند.

منبع: المیادین