فرمانده انتظامی شهرستان همدان از انفجار یک منزل مسکونی در محله خضر این شهر و کشف یک جسد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ هادی نجفی صالح اظهار کرد: در پی اعلام خبر انفجار یک ساختمان در محله خضر بر اثر نشت گاز موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ شهرستان همدان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که منزل بر اثر انفجار به شدت تخریب شده و جسد فردی ۳۲ ساله به هویت معلوم در داخل ساختمان کشف شد.

سرهنگ نجفی ادامه داد: در بررسی های ماموران معلوم شد که فرد مذکور با ضربات متعدد چاقو یا وسیله تیز به قتل رسیده است.

وی افزود: همچنین مشخص شد قتل در شب گذشته انجام شده و منزل مذکور نیز امروز بر اثر نشت گاز که احتمالا عمدی هم می‌باشد، منفجر شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان اظهار کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

