باشگاه خبرنگاران جوان - تصمیم تعطیلی مدارس با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنان اتخاذ شده است و همه مراکز آموزشی شامل پیش‌دبستانی‌ها، مهد‌های کودک، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌هاملزم به ارائه آموزش غیرحضوری در بستر فضای مجازی و فضای شاد هستند.

در اطلاعیه تأکید شده که مردم استان برای قطع زنجیره انتقال بیماری، از برگزاری تجمعات خانوادگی، انجام سفر‌های غیرضروری و بی‌توجهی به استفاده از ماسک خودداری کنند.

لازم به ذکر است فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهاد‌های دولتی طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان