باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ به نقل از تام باراک، فرستاده آمریکا در لبنان گزارش داد که «تلاش اسرائیل برای شکستن و خلع سلاح حزب‌الله با استفاده از زور و حمله نظامی محکوم به شکست است.»

باراک در ادامه ادعا کرده است: زمان گفتگو بین لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به بحران فرا رسیده است.

ساعتی پیش شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی تاکید کرد دشمن، دشمنی توسعه‌طلب است؛ به توافق پایبند نیست و تجاوزاتش دائمی است. این تجاوزات ارتباطی به سلاح حزب‌الله ندارد، بلکه با هدف ایجاد اشغال تدریجی لبنان و تحقق «اسرائیل بزرگ» از دروازه لبنان انجام می‌شود.

او افزود:ما از خود، مردم و کشورمان دفاع خواهیم کرد، آماده فداکاری تا نهایت ممکن هستیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. قدرت ما سخت‌تر و شدیدتر خواهد شد؛ کنار مردم و مجروحانمان خواهیم ماند. ما عهد خود را حفظ خواهیم کرد و از امانت شهدا پاسداری می‌کنیم و عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره