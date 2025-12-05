فرستاده آمریکا در لبنان تاکید کرد که رژیم اسرائیل با نظامی‌گری نمی‌تواند حزب‌الله را خلع سلاح کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ به نقل از تام باراک، فرستاده آمریکا در لبنان گزارش داد که «تلاش اسرائیل برای شکستن و خلع سلاح حزب‌الله با استفاده از زور و حمله نظامی محکوم به شکست است.»

باراک در ادامه ادعا کرده است: زمان گفتگو بین لبنان و اسرائیل برای پایان دادن به بحران فرا رسیده است.

ساعتی پیش شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی تاکید کرد دشمن، دشمنی توسعه‌طلب است؛ به توافق پایبند نیست و تجاوزاتش دائمی است. این تجاوزات ارتباطی به سلاح حزب‌الله ندارد، بلکه با هدف ایجاد اشغال تدریجی لبنان و تحقق «اسرائیل بزرگ» از دروازه لبنان انجام می‌شود.

او افزود:ما از خود، مردم و کشورمان دفاع خواهیم کرد، آماده فداکاری تا نهایت ممکن هستیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. قدرت ما سخت‌تر و شدیدتر خواهد شد؛ کنار مردم و مجروحانمان خواهیم ماند. ما عهد خود را حفظ خواهیم کرد و از امانت شهدا پاسداری می‌کنیم و عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، حمله به لبنان
