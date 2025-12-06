باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکل عدم صدور کد صحت مدرک فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) گفت: این مشکل برای چند دهه قبل است و من دستور دادم و همه مدارکشان تایید خواهد شد.
عضو هیئت دولت اظهار کرد: این موضوع یک فرایند اداری دارد تا پرونده دانشجوییشان پرونده معتبری شود و طول کشیدن این موضوع به همین دلیل است وگرنه هیچ اشکالی در مدارک فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) نیست.
سیمایی صراف تصریح کرد: فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) به هیچ عنوان نگران نباشند و همه فارغالتحصیلان مدارکشان در اسرع وقت تایید میشود چون مدارکشان هیچ ایراد و اشکالی ندارد و متاسفانه چند دهه است که بهدلیل بهانههای اداری تایید نشده و من خودم بررسی کارشناسی کردم و دیدم هیچ ایرادی ندارد.