سید علی مدنی زاده روز جمعه در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، مهمترین برنامه وزارتخانه برای مهار تورم را تشریح کرد و افزود: هدف، کاهش تورم به ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است.
وی با بیان اینکه دولت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای کنترل تورم دارد، ادامه داد: در برنامه کوتاهمدت با اقداماتی در زمینه عرضه کالاهای اساسی به وفور در بازار، امیدواریم افزایش قیمتها به سرعت کنترل شود.
وزیر اقتصاد گفت: در ادامه و با برنامههای پایدارتر که بر کنترل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها متمرکز است، نرخ تورم را به صورت پایدار کنترل خواهیم کرد.
مدنی زاده با اشاره به نرخ تورم فعلی که نزدیک به ۴۰ درصد است، گفت: امیدواریم با اجرای این برنامهها، تورم آرام آرام کاهش یابد.
وی گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیتهای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته بهصورت مستمر تمام مسئولیتهای واگذار شده به وزارتخانه را رصد میکند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم اینجانب در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: تحقق این رشد اقتصادی جز با همافزایی و رفع چالشها و موانع کلان میان قوا و دستگاهها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.
منبع ایرنا