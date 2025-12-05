وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید علی مدنی زاده روز جمعه در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، مهم‌ترین برنامه وزارتخانه برای مهار تورم را تشریح کرد و افزود: هدف، کاهش تورم به ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است.

وی با بیان اینکه دولت برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کنترل تورم دارد، ادامه داد: در برنامه کوتاه‌مدت با اقداماتی در زمینه عرضه کالاهای اساسی به وفور در بازار، امیدواریم افزایش قیمت‌ها به سرعت کنترل شود.

وزیر اقتصاد گفت: در ادامه و با برنامه‌های پایدارتر که بر کنترل کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها متمرکز است، نرخ تورم را به صورت پایدار کنترل خواهیم کرد.

مدنی زاده با اشاره به نرخ تورم فعلی که نزدیک به ۴۰ درصد است، گفت: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، تورم آرام آرام کاهش یابد.

وی گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته به‌صورت مستمر تمام مسئولیت‌های واگذار شده به وزارتخانه را رصد می‌کند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم اینجانب در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: تحقق این رشد اقتصادی جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع کلان میان قوا و دستگاه‌ها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، تورم
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
چالش‌های تولید و فروش برنج؛ داستان به نام کشاورز به کام دلال ادامه دارد
شتاب زودهنگام قیمت برنج در آستانه برداشت؛ بازی روانی واسطه‌ها یا کاهش ذخایر انبارها
احیا، به‌روز‌رسانی موقوفات و تخصیص درست عواید وقف وظیفه اصلی اوقاف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
وارش با تساوی در صدر ماند
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
کاهش قابل توجه نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شد
توجه به سلامت مردم یک راهبرد مهم برای کشور محسوب می‌شود
آخرین اخبار
توجه به سلامت مردم یک راهبرد مهم برای کشور محسوب می‌شود
کاهش قابل توجه نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شد
گشت و گذار خرس‌های قهوه‌ای + فیلم
وارش با تساوی در صدر ماند
ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است
دستگیری اعضای باند قاچاق اشیاء عتیقه در مازندران؛ عتیقه‌های دوران ایلامی کشف شد
قابی زیبا از پلیکان خاکستری
نجات فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛تردد در چالوس یکطرفه می‌شود