فرماندار نهبندان از نبود سالن مطالعه استاندارد در این شهرستان و پیگیری برای راه اندازی کتابخانه سیار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - دانش فرماندار نهبندان با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های مطالعاتی گفت: نهبندان با وجود بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز، همچنان فاقد سالن مطالعه مناسب است و این پروژه باید در اولویت سفر دولت قرار گیرد.

او میدان کتاب را یکی از برنامه‌های فرهنگی مناسب برای دهه فجر دانست و افزود: نامگذاری یا ساخت میدانی با محوریت کتاب می‌تواند نمادی ماندگار برای ترویج فرهنگ مطالعه باشد و این موضوع با تصویب شورای شهر قابل اجرا است.

دانش با تأکید بر ترویج مطالعه از سنین دانش‌آموزی بیان کرد: طرح سفیران کتاب و برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی از بهترین روش‌ها برای ایجاد عادت مطالعه در دانش‌آموزان است و باید همراه با بسته‌های تشویقی اجرا شود.

فرماندار نهبندان یکی از مهم‌ترین نیاز‌های شهرستان را ایجاد سالن مطالعه استاندارد عنوان کرد و ادامه داد: با وجود بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز، نهبندان فاقد یک سالن مطالعه مناسب است و دو اتاق کوچک کتابخانه موجود پاسخگوی نیاز مردم نیست. این طرح باید در اولویت اعتبارات شهرستان و سفر دولت قرار گیرد و با هر شیوه‌ای—اعم از توسعه کتابخانه موجود یا ساخت بنای مستقل—در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

او با اشاره به کمبود تجهیزات در کتابخانه گفت: کتابخانه فعلی بیش از ۵۲ هزار جلد کتاب دارد، اما فضای مطالعه و امکانات مناسبی ندارد. وی از اداره‌کل کتابخانه‌ها خواست تأمین قفسه، کولر و تجهیزات موردنیاز را در اولویت قرار دهد.

دانش درباره کتابخانه سیار نیز اظهار کرد: پیگیری برای تأمین اتوبوس یا مینی‌بوس از طریق ماده ۷۹ در حال انجام است و این طرح می‌تواند دسترسی مناطق مختلف شهرستان به کتاب را افزایش دهد، اما همچنان اولویت اصلی احداث سالن مطالعه است.

فرماندار با انتقاد از عملکرد ضعیف شرکت‌های معدنی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: تاکنون بخش ناچیزی از حق شهرستان پرداخت شده و لازم است در سفر دولت، سهم واقعی نهبندان از مسئولیت‌های اجتماعی معادن محقق شود تا پروژه‌های فرهنگی از جمله سالن مطالعه مورد حمایت قرار گیرد.