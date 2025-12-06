پژوهش‌ها نشان می‌دهد الگوی جهانی بر مبنای «عدم تعطیلی» است؛ مراجع معتبر بین‌المللی هیچ آستانه‌ای برای تعطیل کردن مدارس تعریف نکرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراجع معتبر جهانی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده (EPA) و همچنین سایر مراجع و نهادهای اروپایی مربوط، هیچ آستانه‌ای برای «تعطیلی مدرسه» تعریف نکرده‌اند.
در حال حاضر در کشورمان در قبال آلودگی هوا، رویکر‌د مجازی شدن مدارس مطرح است. الگوی جهانی در این خصوص چه می‌گوید. در این خصوص پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، بررسی انجام داده است.

الگوی جهانی، تعطیلی نیست، مدیریت است:

مراجع معتبر جهانی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده (EPA) و همچنین سایر مراجع و نهادهای اروپایی مربوط، هیچ آستانه‌ای برای «تعطیلی مدرسه» تعریف نکرده‌اند. راهکار آنان «مدیریت فعالیت‌ها» است: محدود کردن فعالیت‌های ورزشی در فضای باز، استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا در کلاس‌ها و محافظت از گروه‌های حساس. تعطیلی کامل تنها در شرایط کاملاً استثنایی و هنگامی که شاخص کیفیت هوا (AQI) در محدوده «بسیار خطرناک» (خرمایی: ۳01-500) قرار گیرد، به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

مقایسه تطبیقی چه می‌گوید:

 داده‌های IQAir نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای منطقه و جهان (مانند عربستان، هند، قطر) با آلودگی هوایی به مراتب شدیدتر از ایران مواجه هستند، اما مدارس خود را به صورت سیستماتیک و مکرر تعطیل نمی‌کنند.
 
