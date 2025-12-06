باشگاه خبرنگاران جوان - سیداحمد تکیه‌ای مدیر اجرایی ستاد اعتکاف شهر قم با اعلام زمان آغاز فرایند ثبت‌نام اعتکاف رجبیه، اظهار کرد: ثبت‌نام اعتکاف سال جاری از ۲۵ الی ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و مشتاقان می‌توانند در این بازه زمانی اقدام به نام‌نویسی کنند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی متمرکز فرآیند ثبت‌نام افزود: به‌منظور ایجاد نظم بیشتر و تسهیل فرایند ثبت‌نام، در سال جاری فقط از طریق درگاه اینترنتی ستاد به نشانی(www.itikaf.ir) نام‌نویسی انجام می‌شود و ثبت‌نام حضوری پذیرفته نخواهد شد.

تکیه‌ای با بیان اینکه اعتکاف از عبادت‌های تأثیرگذار و غیرقابل جانشین در سنت دینی است، ادامه داد: مراسم معنوی اعتکاف در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب‌ برگزار خواهد شد و زمینه حضور جوانان، طلاب و خانواده‌ها برای بهره‌برداری از این فرصت معنوی فراهم شده است.