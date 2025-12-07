عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی گفت: بانک مرکزی در خصوص بانک آینده درست عمل کرد، اما باید این کار را شش سال پیش ودر زمان انتصاب هیات مدیره منتخب انجام می‌داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وادی زاده، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک آینده مانند بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری کشور با مشکلات جدی مواجه بوده و ضرورت داشت اقدامات مناسبی از ۶ سال پیش انجام میشد.

وادی زاده ادامه داد: مجوز‌های اعطا شده به برخی از این بانک‌ها ومؤسسات بر اساس ضوابط و چارچوب قانونی مشخصی نبوده و نظارت‌های مستمر دقیقی طی این سال‌ها انجام نشده است. در حال حاضر، اکثر بانک‌های ما به جای شغل اصلی خود یعنی بانکداری و ارائه خدمات به مشتریان خود، بدنبال تصدی‌گری و انباشت سرمایه از طریق واسطه گری در معاملات هستند که این خود یکی از معضلات بزرگ اقتصادی و باعث افزایش نرخ بهره و ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش واقعی خصوصی می‌شود.

او تأکید کرد که بسیاری از مؤسسات مالی اعتباری در گذشته به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی و با افزایش تاسیس بی رویه مؤسسات، بی انضباطی مالی در سطح کشور ایجاد کرده‌اند.او به مثال‌هایی از مؤسسات مالی اعتباری اشاره کرد و گفت: این مؤسسات به دلیل عدم رعایت ضوابط و نداشتن مدیریت صحیح، دچار بحران‌های جدی شدند.

وادی زاده همچنین به وضعیت کنونی بانک آینده اشاره کرد و گفت: این بانک از ابتدا با مشکلاتی مواجه بوده و جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالا بدون مدیریت کلان در بازگشت منابع در کوتاه مدت، باعث شده که بانک به سمت ورشکستگی پیش برود. تغییرات متعدد هیات مدیره انتصابی وعدم شفافیت در گزارشگری مالی و پاسخگویی مناسب، خود باعث افزایش زیان و کسری بانک در طی این سال‌ها شد بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در حال حاضر به دلیل مصرف عمده سپرده‌های خود در بخش پروژه‌های ساختمانی پرهزینه و پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های اقماری خود، مجبورا به روش پونزی نسبت به تامین سپرده‌های با نرخ بالاتر جهت تسویه سود سپرده‌های قدیمی اقدام کنند، اتخاذ چنین روشی در بلندمدت باعث فروپاشی ساختار مالی بانک‌ها و موسسات مالی خواهد شد.

او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر، گفت: بانک مرکزی رویه ثابتی را برای برخورد با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اتخاذ نکرده و در این خصوص سلیقه‌ای رفتار کرده است، اکنون زمان آن است تا دیر نشده به صورت مستقل ساختار مالی و اقتصادی کلیه بانک‌ها و موسسات مالی مورد بازنگری و تجزیه تحلیل دقیق قرار گرفته و براساس اصول و استاندارد‌ها و چارچوب و ضوابط صحیح بانکداری با آنان برخورد شود.

او تأکید کرد بانک مرکزی در خصوص بانک آینده درست عمل کرد اما باید این کار را شش سال پیش و در زمان انتصاب هیات مدیره منتخب انجام می‌داد‌.

وادی زاده خاطرنشان کرد که برای حل مشکلات بانک آینده و سایر مؤسسات مالی مشابه، نیاز به استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابرسان مستقل وارزیابی دقیق دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد تا بتوان از این طریق به طور منصفانه نسبت به ارزیابی صحیح دارایی‌ها و بدهی‌ها اقدام و نسبت به تسویه بدهی‌ها از جمله سپره گذاران، دیون دولتی و حقوق سهامداران اقدام کرد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک آینده ، بانک ملی
تامین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده وارد فاز اجرایی شد
بانک آینده قصه‌ای از بدهی و ناترازی در نظام بانکی
