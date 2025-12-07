جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۱۳۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک در شهرستان نهبندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ علیپور جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران انتظامی نهبندان و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اخباری مبنی بر جابجایی و همچنین دپوی محموله مواد مخدر در چند منزل مسکونی در سطح شهر شوسف نهبندان دریافت کردند که بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی محل دپوی مواد مخدر را شناسایی و تیم‌های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر به این مکان‌ها اعزام شدند.

سرهنگ علیپور اظهار کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از ۳ منزل مسکونی، ۱۳۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف شد.

جانشین انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۳ متهم را دستگیر کردند که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.