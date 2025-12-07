قالیباف می‌گوید دانشجویان در تاریخ معاصر ایران، رهبران اجتماعی مبارزه با سلطه گران و مستبدان بوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور (یکشنبه، ۱۶ آذر) ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن شانزدهم آذر و روز دانشجو به تمامی دانشجویان گفت: دانشجویان در تاریخ معاصر ایران، رهبران اجتماعی مبارزه با سلطه گران و مستبدان بوده‌اند و در این زمینه نه تنها مقلد دیگران نبودند که خود راه را به دیگر آحاد جامعه نیز نشان می‌دادند. 

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: نظام سلطه و در رأس آن آمریکا از دانشجوی ایرانی کینه و عداوتی تاریخی در دل دارد چرا که دانشجوی ایرانی یک تنه در مقابل تاراج آنها ایستاد، سینه سپر کرد و به شهادت رسید تا ملت ایران به این آگاهی تاریخی دست یابد که دموکراسی و توسعه از لوله‌ی تفنگ نظام سلطه خارج نخواهد شد و پیشرفت و امنیت پایدار جز با اتکا به نیروی خودبنیاد ملت ایران حاصل نخواهد شد.

رئیس مجلس بیان کرد: بابت برگزاری موفقیت‌آمیز رزمایش بزرگ اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مبارک شهید محمد ناظری در خلیج همیشگی فارس، جزایر نازعات و تنگه‌ی هرمز به دریادلان نیروی دریایی سپاه خداقوت می‌گویم؛ موشک‌های به کار گرفته شده در این رزمایش با دقت به اهداف تعیین شده اصابت کردند. آزمایش موفقیت آمیز پرتاب موشک‌های دقیق و موثر با برد بیش از طول خلیج فارس که حاصل تلاش نخبگان ایرانیست نیز برای ملت ایران بسیار مسرت بخش بود.

قالیباف تصریح کرد: همچنین ادعا‌های بی‌پایه و اساسی که مجدداً در بیانیه‌ی اخیر شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مطرح شده است را به شدت و با قاطعیت محکوم می‌کنیم. این ادعا‌های بی اساس و مضحک که عموماً با تحریک کشور‌های دیگر بیان می‌شود، با اصل احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها و حسن همجواری در تعارض است. 

رئیس مجلس تاکید کرد: توصیه‌ ما به همسایگان این است که اراده‌ی ملت ایران برای دفاع از تمامیت ارضی خود و جزایر ایرانی خلیج فارس که پاره‌ی تن ایران هستند را آزمایش نکنند. ما همواره به دنبال ایجاد ثبات و گسترش صلح و احترام به اصول حسن همجواری هستیم و از همسایگان نیز همین انتظار می‌رود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس گفت: از دولت محترم هم انتظار می‌رود در لایحه‌ بودجه‌ی سال آینده توجه ویژه‌ای به تأمین اعتبار و فراهم سازی مقدمات اجرای ماده‌ی ۶۱قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت کشور برای توسعه‌ی جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی داشته باشد.

رئیس مجلس در پایان با توجه به مشخص شدن قرعه‌ی تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال و با توجه به اهتمام ویژه‌ی ریاست محترم جمهور در این خصوص ضروری است تمام امکانات برای آماده‌سازی همه‌جانبه و حرفه‌ای تیم ملی به ویژه برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم‌های با کیفیت براساس خواست و صلاحدید کادر فنی تدارک دیده شود؛ با آرزوی موفقیت برای تیم ملی در مسابقات پیش رو.

