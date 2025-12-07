رییس هیات کشتی استان همدان گفت: عوامل درگیری کشتی شهرستان نهاوند تا اطلاع بعدی از حضور در تمامی میادین کشتی محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی بهاریان با بیان اینکه شاهد اتفاق تلخی در کشتی شهرستان نهاوند بودیم که روح ورزش اول استان همدان را جریحه دار کرد،افزود: در تصمیم اعضای کمیته انضباطی و اخلاقی هیات کشتی، محرومیت حضور در مکان های ورزشی برای تمامی عوامل خاطی اتخاذ شد.

وی اضافه کرد: ۶ نفر از عوامل کشتی نهاوند اعم از ورزشکار، مربی و داور در این درگیری نقش داشته اند که در گزارش عوامل انتظامی و کمیته انضباطی هیات کشتی این شهرستان ذکر شده است و تمامی آنها علاوه بر اینکه باید پاسخگوی مراجع قضایی باشند، تا اطلاع بعدی حق حضور در هیچ یک از سالن های کشتی سطح استان همدان را ندارند.

بهاریان بیان کرد: قطع به یقین محرومیت های سنگین برای خاطیان این حادثه تلخ در نظر خواهیم گرفت و فدراسیون کشتی کشور را نیز در جریان این اتفاق قرار داده ایم.

رییس هیات کشتی استان همدان خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد برخی افراد با رفتارهای تاسف برانگیز خود جایگاه پهلوان پرور ورزش کشتی را زیر سوال ببرند.

اواخر هفته گذشته بین مربیان و یکی از داوران کشتی نهاوند در سالن تمرین این شهرستان درگیری فیزیکی ایجاد شد که منجر به جراحت برخی و انتقال آسیب دیدگان به مراکز درمانی شد.

در این حادثه که چهره های شناخته شده و مطرح کشتی کشور دخالت داشتند، واکنش های متفاوت را به دنبال داشت.

منبع: ایرنا