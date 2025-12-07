رییس هیات کشتی استان همدان گفت: عوامل درگیری کشتی شهرستان نهاوند تا اطلاع بعدی از حضور در تمامی میادین کشتی محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی بهاریان با بیان اینکه شاهد اتفاق تلخی در کشتی شهرستان نهاوند بودیم که روح ورزش اول استان همدان را جریحه دار کرد،افزود: در تصمیم اعضای کمیته انضباطی و اخلاقی هیات کشتی، محرومیت حضور در مکان های ورزشی برای تمامی عوامل خاطی اتخاذ شد.

وی اضافه کرد: ۶ نفر از عوامل کشتی نهاوند اعم از ورزشکار، مربی و داور در این درگیری نقش داشته اند که در گزارش عوامل انتظامی و کمیته انضباطی هیات کشتی این شهرستان ذکر شده است و تمامی آنها علاوه بر اینکه باید پاسخگوی مراجع قضایی باشند، تا اطلاع بعدی حق حضور در هیچ یک از سالن های کشتی سطح استان همدان را ندارند.

بهاریان بیان کرد: قطع به یقین محرومیت های سنگین برای خاطیان این حادثه تلخ در نظر خواهیم گرفت و فدراسیون کشتی کشور را نیز در جریان این اتفاق قرار داده ایم.

رییس هیات کشتی استان همدان خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد برخی افراد با رفتارهای تاسف برانگیز خود جایگاه پهلوان پرور ورزش کشتی را زیر سوال ببرند.

 اواخر هفته گذشته بین مربیان و یکی از داوران کشتی نهاوند در سالن تمرین این شهرستان درگیری فیزیکی ایجاد شد که منجر به جراحت برخی و انتقال آسیب دیدگان به مراکز درمانی شد.

در این حادثه که چهره های شناخته شده و مطرح کشتی کشور دخالت داشتند، واکنش های متفاوت را به دنبال داشت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: درگیری در ورزش ، کشتی گیران
خبرهای مرتبط
درگیری خانوادگی در جورقان همدان منجر به قتل سه نفر شد
توضیحات فرمانده انتظامی تویسرکان در مورد یک حادثه
دستگیری ۶ نفر از عاملان شهادت محمد بایر در نهاوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عوامل درگیری کشتی نهاوند نقره داغ شدند
کاهش ۹۸ درصدی بارندگی در همدان
آخرین اخبار
کاهش ۹۸ درصدی بارندگی در همدان
عوامل درگیری کشتی نهاوند نقره داغ شدند