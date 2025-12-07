باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش ونزوئلا روز شنبه اعلام کرد ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کرده اند، در حالی که ایالات متحده فشار نظامی بر این کشور نفت‌خیز را افزایش می‌دهد.

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در واکنش به استقرار ناوگروهی از کشتی‌های جنگی و بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا در دریای کارائیب تحت عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر، خواستار افزایش جذب نیرو‌های نظامی شده است.

نیرو‌های آمریکا حملات مرگ‌باری را بر حداقل ۲۲ شناور انجام داده‌اند که دست‌کم ۸۳ کشته بر جای گذاشته است.

واشنگتن، مادورو را متهم به رهبری کارتل ادعایی «خورشیدها» کرده که ماه گذشته آن را یک سازمان تروریستی اعلام کرد.

مادورو معتقد است که استقرار نیرو‌های آمریکایی با هدف سرنگونی او و تصرف ذخایر نفتی این کشور صورت گرفته است.

سرهنگ گابریل آلخاندرو رندون ویلچز روز شنبه در مراسمی در «فورته تیونا» - بزرگترین مجتمع نظامی ونزوئلا در کاراکاس - گفت: «ما تحت هیچ شرایطی اجازه حمله یک نیروی امپریالیستی را نخواهیم داد.»

بر اساس آمار رسمی، ونزوئلا ۲۰۰ هزار نیروی نظامی و ۲۰۰ هزار افسر پلیس اضافی دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه