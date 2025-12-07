ابوذر شیرودی به عنوان سرپرست جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-با حکم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ابوذر شیرودی به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.

پیش از این رئیس سازمان هواپیمایی کشوری حسین پور فرزانه در ۱۹ آذر ماه سال ۱۴۰۳  توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت منصوب شده بود‌.

براساس این گزارش ۱۶ آذر ماه مصادف با ۷ دسامبر سالروز امضای کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی در سال ۱۹۴۴ است که متعاقب امضای این کنوانسیون، سازمان جهانی هواپیمایی کشوری تأسیس شد. به این دلیل مجمع عمومی این سازمان در سال ۱۹۹۲، طی قطعنامه‌ای این روز را به عنوان روز جهانی هواپیمایی کشوری تصویب و اعلام کرد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به صورت رسمی این روز مورد تأیید قرار گرفته است.

در همین راستا سازمان هواپیمایی کشوری قرار بود فردا ۱۷ آذر ماه جلسه ای با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی برگزار کند .

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد

