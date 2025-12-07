باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، همزمان با روز دانشجو، در آیین گرامیداشت این مناسبت در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران، با قرائت آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: بهتر نیست وقتی گفتوگو میکنیم و حرف میزنیم با مهربانی، منطق، دلیل و بدون تهمت زدن و کسی را محکوم کردن حرفمان را بزنیم و انتقاد کنیم؛ با منطق گفتوگو کنیم، بدون اینکه به کسی توهینی کرده باشیم!
رئیس جمهور با قرائت آیاتی دیگر از قرآن که بر پرهیز از مسخره کردن یکدیگر تاکید دارد، افزود: خداوند میفرماید همدیگر را مسخره نکنید، چه بسا معلوم شود آن دیگران بهتر از ما باشند. به یکدیگر طعنه نزنید، انگ نچسبانید و بعد از اینکه قبول کردید با هم باشید، دیگر همدیگر را اینطور خراب نکنید؛ اگر از چنین کارهایی توبه نکنید ظالم هستید.
پزشکیان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان نیاز به عمل به این توصیه حضرت علی (ع) را داریم که بر خودشناسی تاکید دارد، تصریح کرد: اصول مدیریتی مدرن نیز بر این مسئله تاکید دارد که ما خودمان را بشناسیم و دریابیم که چه فرصتها و تهدیدهایی پیشرو داریم. همه شما میدانید که ۵۰ درصد مردم پای صندوقهای رای نیامدند و ۵۰ درصد بقیه هم بخشی از آنها با اکراه پای صندوقهای رای آمدند؛ باید صادقانه با هم گفتوگو کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: این روند باید پیام روشنی به ما بدهد، اینکه اگر ایران و کشورمان را میخواهیم، باید بدانیم و قبول کنیم که همه آن کسانی که آمدند و همه آن کسانی که به هر دلیلی نیامدند، متعلق به ایران ما هستند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمود، همه پای این ایران ایستادند؛ پس بهتر نیست که ما دیگران را اجنبی و خودمان را خودی حساب نکنیم؟
پزشکیان گفت: آنچه در حقیقت میخواهم به شما بگویم، این است که هر کسی میتواند کاری کند، این گوی و این میدان؛ اگر فکر میکنید بنده نوعی، نمیتوانم کاری کنم، نمیخواهد به من فحش بدهید، آن کسی که میتواند کار کند به میدان بیاید، بقیه هم کمک کنیم تا مشکل را رفع کنیم. شاید من این مشکل را ایجاد نکرده باشم، اما من هم در ایجاد این مشکلات مقصرم، برای اینکه از اول انقلاب در این جریانات بودم، چپ یا راست، بیتفاوت یا دغدغهمند، بالاخره من هم هستم، بودم و باید پاسخگو باشم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ناترازی برق، آب، محیط زیست، پول، فرهنگی و امثال آنها چیزی نیست که تازه به وجود آمده باشد، خاطرنشان کرد: ناترازی بین حرف و عمل ما چیزی نیست که تازه به وجود آمده باشد؛ یک حرفی میزنیم، اما کار دیگری میکنیم، این ناترازیها همچنان وجود دارند. خب راه حل چیست؟ راه همان وفاق و همدلی و پذیرفتن تفاوتهاست؛ انگ نچسباندن، مسخره نکردن، خودی و غیرخودی درست نکردن.
پزشکیان با بیان اینکه به اعتقاد من اینگونه نیست که کسانی که پای صندوقهای رای نیامدند، بد بوده باشند، اظهار داشت: آنها حتما گلایههایی داشتند و حتما حقی داشتند که ما نتوانستیم جواب آنها را روشن بدهیم؛ باید جواب بدهیم، اگر میخواهیم ایرانمان را حفظ کنیم. ما چه کردیم؟ نمیخواهم زیاد وارد آن بحثها بشوم، اما ما در این مدتی که بودیم، چکار کردیم؟
رئیس جمهور در واکنش به اظهارات برخی دانشجویان، با بیان اینکه شما حرف زدید و من گوش کردم، حالا شما هم حرفهای من را گوش کنید، افزود: شما میتوانید سخنان من را بپذیرید یا نپذیرید، این جای دعوا ندارد. ما هم دانشجو بودیم و بالاخره بحث میکردیم، اما یاد گرفته بودیم مانع حرف زدن یکدیگر نشویم. بالاخره دانشجو برای خودش نظر دارد، فوقش این است که شما نظر من را نپذیرید، یا من نظر دانشجویی را که اینجا حرف زد، نپذیزم، اما دلیل ندارد مانع حرف زدن یکدیگر شویم یا نظر هم را مسخره کنیم!
پزشکیان با تاکید بر اهمیت یادگیری تحمل نظر مخالف، مدارا در گفتوگو و پرهیز از توهین و تمسخر تصریح کرد: یقین دارم همه کسانی که اینجا سخن گفتند، دلشان میخواهد مملکت درست شود، ولی هر کس از دید خودش این را بیان میکند. من باید تلاش کنم تا جایی که ممکن است و تا جایی که از دستم برمیآید، دیدگاههای مختلف را در حد امکان اجرایی کنم، ولی مشکلات به این راحتی قابل حل نیستند.
رئیس جمهور با اشاره به سخن یکی از سخنرانان درباره وعده دولت درباره نرخ بنزین گفت: تاکید من در این زمینه بر اجرای عدالت بود؛ گفتم عدالت را پیاده میکنیم. ما الان ۴ میلیارد دلار بنزین در ازای لیتری ۶۰ هزار تومان میخریم و به قیمت ۱۵۰۰ تومان به عدهای میفروشیم. از سوی دیگر ناچاریم معیشت اکثریتی از مردم را که خودرو ندارند و از بنزین ۱۵۰۰ تومانی بهرهای نمیبرند، نیز سامان دهیم، اما منابع مالی کافی برای آن نداریم؛ منابع ارزی ما محدود است.
پزشکیان با اضافه کرد: اگر قرار باشد همچنان با این وضعیت منابع ارزی، بنزین گران بخریم و آن را ارزان به عدهای بدهیم و برای تامین کالاهای اساسی ارز نداشته باشیم، این وضعیت قابل ادامه نیست. ارزی که صرف واردات بنزین میشود، متعلق به همه کسانی است که در این کشور زندگی میکنند، نه فقط عدهای که با سوزاندن بنزین ارزان از آن بهرهمند میشوند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما حالا کاری نکردیم، فعلا گفتیم بنزین خودروهای دولتی، بنزین مناطق آزاد، خودروهای دولتی و خودروهایی که تازه تحویل میشوند، ۵ هزار تومانی باشد. از این محل هم هیچ مبلغی نصیب دولت نمیشود.
پزشکیان با بیان اینکه ارز را به سختی به دست میآوریم و برای تامین معیشت مردم نیز در سختی هستیم، اظهار داشت: در سالهای گذشته بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی ارز تخصیص مییافت و الان هشت میلیارد دلار؛ حالا باقی این نیاز باید از کجا تامین شود، بعد هم میگوییم باید مقاومت کنیم، که البته باید هم مقاومت کنیم؛ ما تسلیم نخواهیم شد. برای همه اینها راه وجود دارد و راه هم از مسیر کمک گرفتن از عالمان و دانشمندان و افراد تجربه شده و باتجربه عبور میکند، ولی برای اینکه بتوانیم این راه را پیدا کنیم، اول باید بدانیم مشکل چیست و بعد برای مداخلهای که انجام میدهیم، به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و بعد کمک کنیم این روند جلو برود، در ضمن اینکه برای یک عدهای ممکن است سخت باشد.
رئیس جمهور افزود: به ریاست محترم مجلس هم عرض کردم، بودجهای که الان داریم تدوین میکنیم، تا حالا فقط ۲ درصد نسبت به امسال رشد دارد، در صورتی که تورم ما همان ۴۰ درصد و ۵۰ درصد است. از خودمان هم شروع و سعی کردیم تا جایی که ممکن است هزینههای خودمان را کم کنیم. عامل تورم دولت است و بانکها. اگر به نمایندگان محترم مجلس برنخورد، که خودم هم نماینده مجلس بودم، مشخص است که چقدر پول داریم، اما توقع تا دلتان بخواهد زیاد داریم. وقتی توقعات را زیاد میکنیم و میگوییم باید اجرا شود، قانون است، اما پول وجود ندارد، ناچار پول چاپ میکنند و تورم ایجاد میشود و وقتی تورم ایجاد شد، پشت سرش چه کسی آسیب میبیند؟ همان فقرا، کارمندان و حقوقبگیران، یعنی ما داریم برای تعهداتی که پول آن را نداشتیم، از جیب آنها پول درمیآوریم، تازه این تعهدات را نصفه کاره هم میگذاریم.
پزشکیان با بیان اینکه امروز حدود ۷ هزار همت یعنی ۷ میلیون میلیارد تومان پروژههای نصفه کاره روی زمین داریم؛ تصریح کرد: حالا با این وضعیت میخواهیم پروژه جدید هم بیاوریم؟ ما گفتیم پروژه جدید را نمیپذیریم، وعده غلط هم نمیخواهیم به مردم بدهیم. خیلی از این پروژههای نیمه کاره را هم میگوییم در بودجه نیاورید. آن بخش از پروژهها را که میتوانیم تمام کنیم، بگویید اینقدر پول دارید، این کار را بکنید، ما هم انجام میدهیم؛ اگر انجام ندادیم ما را محاکمه کنید. چرا وعدههای نادرست به مردم میدهیم؟ که ۷ میلیون میلیارد تومان میخواهیم کار کنیم و پول آن را هم نداریم؟!
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی دستورات رهبر معظم انقلاب در سفرهای استانی مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل هنوز روی زمین مانده است و برای اجرای آنها فقط وعده داده شد، گفت: الان در تهران، کرج، قزوین و تمام شهرهای اطراف تهران، فرونشست زمین وحشتناک است. چاههای زیر پای ما دارد خالی میشود، آسمان هم که نمیبارد، بعد هم دائم داریم شهرها را گسترش میدهیم. تا کجا میخواهیم پیش برویم؟ الان اگر باران نبارد تهران به شدت مشکل آب پیدا خواهد کرد، کاملا روشن است. هم باید صرفهجویی کنیم و هم باید جلوی این توسعه نامتناسب را بگیریم، اگر نگیریم، نمیتوان ادامه داد؛ شواهد و اسناد علمی میگویند ما نمیتوانیم اینطور ادامه دهیم.
پزشکیان با اشاره به اینکه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ فقط باید هزار همت برای حقوق بازنشستگی و تامین ناترازی صندوقهای بازنشستگی را بدهیم، خاطرنشان کرد: دلیل این ناترازی این است که از اول درست مدیریت و برنامهریزی نکردیم و صندوقهایی هم که داشتیم کارآمد نبود. حالا اینکه من کردم یا دولت قبلی کرده، تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمیکند! یک روندی بوده همه با هم، مجلس و دولت کاری کردیم که الان صندوقهای بازنشستگی نمیتوانند حتی یک چهلم حقوق بازنشستهها را بدهند و ما در دولت داریم آن را پرداخت میدهیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای سال آینده باید ۸۰۰ هزار میلیارد بازپرداخت اوراق مشارکت که در گذشته منتشر شده و هزار همت نیز یارانه و تعهدات دیگر را بازپرداخت کنیم، اظهار داشت: کسانی که حسابداری و مدیریت خواندهاند میدانند این عددها یعنی چه! با انبوه پروژههایی که روی زمین است برای ما چه میماند؟
پزشکیان افزود: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم که هست؛ از سوی دیگر عدهای به ما طعنه هم میزنند. من خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم و اینجا هم به شما میگویم، من هیچ امیدی به هیچ کسی جز خدا و مردم خودمان ندارم. اینکه بخواهیم تصور کنیم کسی آن طرف هست که بخواهد به ما کمک کند، خیال باطلی است. حضرت علی (ع) هم میفرماید که جز خداوند کسی را برای خودتان رجا و پناه نبینید. ما در این سفرهای داخلی و خارجی که رفتیم، به این باور رسیدیم که جز مردم عزیز کشورمان و جز خودمان، کسی نمیتواند ما را نجات دهد؛ این باور و اعتقاد قلبی من است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه ما که در این کشور زندگی میکنیم باید بپذیریم که ایران خانه ما و متعلق به ماست و ما هم متعلق به این خانه و کاشانه هستیم، اظهار داشت: من موظفم همانگونه با بچههای خودم و با قوم و خویش خودم برخورد میکنم، با همه مردم ایران بر اساس همان نگاه برخورد کنم، نه بر اساس امر و نهی و نه بر اساس اینکه باید من دستور بدهم و اینها اطاعت کنند. بارها گفتهام و اینجا خدمت شما هم میگویم، مسئله حجاب مسئله سادهای نیست، اینکه با دستور بخواهیم آن را حل کنیم، شدنی نیست، باید اقناعی عمل کنیم.
دکتر پزشکیان افزود: من در خانواده خودمان و در زندگی خودم، بعد از اینکه همسرم فوت کرد در آن حادثه، بچهها ماندند و باید با اینها زندگی میکردم. خب بارها با آنها بحث میکردم، خیلی جاها حرف مرا قبول نمیکردند، صحبت میکردم، سعی میکردم، قانعشان کنم. بعضی جاها قانع نمیشدند. من اگر با اینها دعوا میکردم، شما فکر میکنید این بچهها از من اطاعت میکردند؟ امکان ندارد، با این بچهها باید کنار آمد. همه جامعه مثل خانواده و فرزندان من هستند؛ مثل خواهر و برادر و فرزند من. من نمیتوانم با دعوا کردن، اینها را به چیزی که دلم میخواهد راهنمایی کنم، باید اقناعشان کنم و این اقناع کردن است که باید روی آن کار و تلاش کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در خانواده خودمان، بیحجاب که هیچ، اصلا غیرچادری هم نداریم، تصریح کرد: ولی این دلیل نمیشود که بنده با کسی که چادر ندارد مثلا برخورد نامناسبی کنم که برخی مدعی آن هستند. نگاه، باور و اعتقاد من این است که همه این عزیزان، عزت، پاکدامنی، صداقت، راستی و پایبندی، جزو خصلتهای انسانی است که همه دلشان میخواهد اینجوری باشند. اینجور نیست که وقتی من از کسی خوشم نمیآید، به او حرفهایی بزنم که دور از انصاف است. شما هیچ دانشمندی، هیچ ورزشکاری، هیچ هنرمندی، هیچ قهرمانی را در حتی کشورهای خارجی نمیبینید که آدمهای الواط و بیعفت آنچنانی باشند، حتی در آن فرهنگ خودشان اصلا نمیشود به آنجا رسید که آدم مثلا بخواهد بیعفتی کند، ولی قیافه آنها ممکن است قیافهای نباشد که من خوشم میآید. این را باید بنشینیم با همدیگر، با گفتوگو حل کنیم، نه با دعوا و نمیدانم امر و نهی کردن؛ حداقل من بلد نیستم، یعنی این روندی است که باید رفت.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گفتوگوهای صورت گرفته با نمایندگان مجلس درباره اینکه آیا بنزین به همین روال فعلی توزیع شود، یا یارانه تعلق گرفته به آن بین همه توزیع شود، گفت: آن عزیزانی که دغدغه عدالت و رفع محرومیت دارند، بنزینی که به این شکل توزیع میشود، ضد عدالت است و روزگار محرومان را سیاه میکند. اگر میخواهید درستش کنیم، باید پای آن ایستاد و اگر نمیخواهید همین مسیر را برویم! اگر کارشناسی، استاد دانشگاهی یا صاحبنظری، راهحلی دارد ارائه دهد تا بر اساس آن عمل کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: بر اساس ارزیابیهای مستند علمی در بیش از ۴۰ کشور، تغییر رفتار نیاز به حداقل یک دهه زمان دارد و با دستور و امر و نهی ممکن نیست. اگر شما مستندی دارید که میشود در مدت یک هفته، یک ماه یا یک سال تغییرات فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرد، آن را ارائه کنید. در همین جمع محدود در اینجا برخی حاضر نیستند یکدیگر را تحمل کنند. ما باید یاد بگیریم نظر یکدیگر را تحمل کنیم. همه ما ایرانی هستیم و دلمان برای این آب و خاک میسوزد.
دکتر پزشکیان با اشاره به خاطرهای از دوران نوجوانی خود و درگیری ذهنی بر سر رفتن یا نرفتن به سینما در دوران رژیم پهلوی خاطرنشان کرد: من دلم میخواست خودم را اصلاح کنم و به سینما نروم، اما سخت بود. اینطور نیست که مثلاً شما بگویید تغییر رفتار به سادگی صورت میگیرد. باید اجازه دهیم آدمها تغییر پیدا کنند. اینکه شما دستور بدهید، یا من دستور بدهم که کسی فردا خودش را اصلاح کند خب به این سادگی نمیشود؛ هر اصلاحی نیاز به زمان متناسب با خود را دارد و باید برای انجام آن صبر داشته باشیم.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم در سال ۱۴۰۱ به خیابان آمدند در اعتراضات به مسئولان بیاحترامی میکردند، اما در سال ۱۴۰۴ وقتی به خیابان آمدند به هیچ مسئولی بیاحترامی نکردند و میگفتند جان ما فدای رهبری. این همان مردم بودند، خب چه اتفاقی افتاده بود! این نشان میدهد که تغییر ایجاد شده بود. البته خب طبیعی است شاید شما من را نپسندید! همین خانواده من و به خصوص دختر و دامادم در دوران کرونا با وجود ابتلای من حاضر نشدند من را تنها بگذارند، اما وقتی با هم درباره مسائل مختلف بحث میکنیم، بعضی نظرات من را قبول ندارد. همین آدمی که حاضر است با من و برای من بمیرد، نظراتش با من تفاوت دارد.
پزشکیان با بیان اینکه کسی که نظر مخالفی با ما دارد، لزوم ضد و دشمن ما نیست، اظهار داشت: چرا به راحتی به کسی که نظری متفاوت از نظر ما مطرح میکند انگ میچسبانیم و او را اجنبی خطاب میکنیم! چرا به دیگران به راحتی تهمت میزنیم! همین دختر و داماد من که نظرات متفاوتی از من دارند، در دوران جنگ ۱۲ روزه با وجود مخاطرات فراوان حاضر نشدند من را تنها بگذارند. اگر اهمیت این مسئله را متوجه شویم و یکدیگر را تحمل کنیم، دیگر با هم دعوا نمیکنیم. باید یکدیگر را اقناع کنیم و مسائل را در جو برادری و وحدت و انسجام برای اعتلای کشور به پیش ببریم. نباید به کسی که با ما همنظر نیست توهین کنیم. تعامل در عین وجود نظرات متفاوت؛ این چیزی است که برازنده محیط دانشگاهی است.
رئیس جمهور افزود: امروز خیلی از مشکلات مملکت را داریم حل میکنیم و بقیه مشکلات را نیز با کمک مردم، دانشگاهیان و دلسوزان حل خواهیم کرد. همین مسئله آب و محیط زیست را الان جمع بزرگی از دانشگاهیان نه فقط ۱۰ یا ۲۰ نفر، بلکه دانشگاهیان سراسر کشور درگیر هستند و در حال بررسی بهترین راهکارها با توجه به جمیع شرایط هستند. شما هم اگر نظری دارید به همین اساتید تحویل دهید تا لحاظ شود.
پزشکیان با تاکید بر اینکه در بحث مدیریت، معمولاً گفته میشود که در تئوری و عمل هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما واقع قضیه این است که تفاوتهای بسیاری میان گفتهها و عمل وجود دارد تصریح کرد: آیا ما توانستهایم در طی ۴۷ سال گذشته در جامعه عدالت را پیادهسازی کنیم؟ در حالی که هر فردی روی کار آمد ادعا میکرد که میتواند آن را محقق کند، اما چه شد؟ روند کار چگونه پیش رفت؟
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای تحقق عدالت گفت: در گام اول، در حال حاضر در تمامی روستاها و مناطق مختلفی که فاقد مدرسه بودند، در حال ساخت مدرسه با همکاری مردم هستیم.
پزشکیان با بیان اینکه اگر کسی ادعا دارد که میتواند در مدت زمان کوتاهی، مشکلات را حل کند به ما معرفی کنید، اظهار داشت: اگر شما دانشجویان بدنبال نقش آفرینی در حل مشکلات کشور هستید، اعلام کنید در کدام بخش و با همکاری استاد خود میتوانید اصلاحات لازم را انجام دهید. من به دانشگاهها اختیار دادهام که استانها را به آنها بسپارم تا آنها مشکلات را حل کنند. اگر هر دانشگاهی ادعا میکند که میتواند در زمینههایی همچون اقتصاد، صنعت یا کشاورزی تحول ایجاد کند، ما اختیار کامل به آنها میدهیم تا به میدان عمل بیایند و اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیسجمهور به تجربیات خود در دوران نمایندگی و بیتوجهی برخی اساتید به ظرفیتهای عظیم و مغفول مانده در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: زمانی که نماینده بودم اساتید کشاورزی دانشگاههای تبریز از من درخواست مالی داشتند در حالی که ۳۷۰ هکتار زمین در اختیار دانشگاه بود که اگر آن را به بهرهوری میرساندند علاوه بر اشتغالزایی برای دانشجویان دهها میلیارد درآمد و سود بدون کمک دولت عایدشان میشد. این پیشنهاد را به آنها ارائه کردم، اما برغم تعریف و تمجیدها هیچیک از آنها در عمل اقدام نکردند.
پزشکیان اظهار داشت: در کنار دانشگاه، ۳۷۰ هکتار زمین قابل بهرهبرداری وجود داشت که میتوانست به منظور دامداری، ایروپونیک، هیدروپونیک و دیگر فعالیتهای کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. این زمین ظرفیتهای فراوانی داشت و امکان اجرای پروژههای مختلف در آن وجود داشت. اما به جای آنکه از این امکانات به نحو احسن استفاده شود، آنها ترجیح دادند در کلاسهای درس بمانند و تنها به تدریس مباحث تئوریک بپردازند. به عنوان مثال، به جای اینکه در کلاس درس به بحث درباره درختان و اصول کشاورزی پرداخته شود، باید این مسائل در مزرعه به صورت عملی به دانشجویان آموزش داده میشد. مباحثی مانند اصلاح خاک، اصلاح نباتات و آبیاری صحیح، باید در میدان عمل آموزش داده میشد نه اینکه صرفاً در کلاسهای درس مورد بحث قرار گیرد.
رئیس جمهور در ادامه افزود: هم به عنوان وزیر و هم در دوره ریاست دانشگاه، با مدیران دانشگاههای دیگر قراردادهایی برای اصلاح مدیریت بیمارستانها و سیستمهای دولتی منعقد کردم. به آنها گفتم که ما آمادهایم تا در زمینههای هزینه، کیفیت، برنامهریزی و اثربخشی اقداماتی را انجام دهیم و به دانشجویان آموزش دهیم. اما پس از مدتها، به جای اجرای این برنامهها، آنها پیشنهاد دادند که تنها در کلاسها تدریس کنیم. من در آن زمان گفتم که نیازی به کلاسها نیست. بیمارستان من در حال هزینههای اضافی است، منابع انسانیام آموزشهای مدیریتی لازم را نمیبینند و کیفیت خدمات پایین است. من نیاز دارم که شما به میدان عمل بیایید و مشکلات را حل کنید، نه اینکه تنها به تئوریهای علمی بپردازید.
پزشکیان در ادامه سخنان خود، بر اهمیت توجه به اجرای عملی آموختهها و رهنمودها تأکید کرد و افزود: دانشجویان به جای آنکه تنها در کلاسهای درس به بحثهای تئوریک بپردازند، باید در میدان عمل وارد شوند و به صورت واقعی مهارتهای مدیریتی را یاد بگیرند. به عنوان مثال، به جای آنکه در پشت تریبون به دانشجویان گفته شود که "مدیریت منابع انسانی یعنی چه؟ "، "هزینه و اثربخشی یعنی چه؟ "، "برنامهریزی استراتژیک یعنی چه؟ " و یا "مشتریمداری و رهبری سازمانی یعنی چه؟ "، باید فرصتی فراهم شود تا دانشجویان این مفاهیم را در عمل تجربه کنند و یاد بگیرند. اگر فقط به کلاسهای درسی بسنده کنیم و بگوییم "من رهنمود دادم، حالا شما باید اجرا کنید"، هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه گفتن و انتقاد کرد بسیار ساده است، اما اجرای آنها به این سادگیها نیست تصریح کرد: ما آمادهایم تا در همکاری با اساتید دانشگاهها، این تغییرات را در عمل پیادهسازی کنیم. به همین منظور، برخی از اساتید دانشگاهها هماکنون درگیر مسائلی نظیر محیطزیست و منابع آبی کشور هستند، و گروهی دیگر از اساتید نیز در زمینههای انرژی فعالیت دارند. به عنوان مثال، در حال حاضر با کسری ۳۰ هزار مگاواتی در بخش انرژی روبهرو هستیم، که ۲۰ هزار مگاوات آن به دلیل کمبود منابع برقآبی است. این کمبود در نتیجه عدم تأمین آب پشت سدها و عدم تولید برق از منابع آبی ایجاد شده است. در چنین شرایطی، باید مشخص شود که چگونه باید این مشکل را حل کنیم و چه تدابیری باید اتخاذ شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت