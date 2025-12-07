رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان، رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز در پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.
در این آئین رجبعلیبرزویی، رئیس دانشگاه فرهنگیانگفت: در سه سال اخیر، بیشترین تعداد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دانشگاه اختصاص یافته است
رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان این که پیش از این تنها اساسنامه دانشگاه توسط شورا تصویب شده بود؛ افزود؛ در سه سال اخیر بیش از هشت مصوبه مهم برای رفع مسائل و ارتقای وضعیت دانشگاه به تصویب رسیده است.
برزویی با اشاره به روند زمانبر تصویب مصوبات ادامه داد: دبیر شورا و اعضا با نگاه ویژه همکاری کردند که این روند تسریع شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: مصوبات اخیر تأثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت آموزشی، جذب دانشجویان، استعدادهای برتر و ظرفیتهای دانشگاه داشته است.
برزویی گفت: دانشگاه فرهنگیان اکنون دارای مرکز جذب مستقل و همتراز با وزارت علوم است و تنها دانشگاهی است که امکان جذب بدون کنکور براساس استعدادهای برتر را دارد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان همچنین درباره چالشهای ارتباط با دانشجویان اظهار کرد: دانشگاه آماده برگزاری جلسات تخصصی با تشکلها برای بررسی مشکلات و ارائه توضیحات درباره اقدامات انجامشده است و تأکید کرد که دغدغههای دانشجویان اهمیت نگاه جوانان و تجربه دانشجومعلمان را نشان میدهد.
برزویی درباره کمبودها و نواقص موجود یادآور شد که با وجود مشکلات، نخبهترین دانشجویان از طریق کنکور وارد دانشگاه میشوند و این امر مسئولیت دانشگاه را سنگینتر کرده است. وی همچنین از اقدامات گسترده در حوزههای خوابگاهی و آموزشی خبر داد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره زیرساختها ادامه داد: در ۱۲ سال فعالیت دانشگاه، تنها ۲۰ هزار مترمربع مجوز ماده ۲۳ برای ساخت فضاهای آموزشی صادر شده بود، اما اکنون پروژههای عمرانی گسترده در حال اجراست و بودجه عمرانی دانشگاه از ۱۵۰ میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود که این تحول ظرف دو تا سه سال آینده در فضاهای آموزشی و خوابگاهی به چشم خواهد آمد.
برزویی درباره اصلاح آییننامه ارتقا و ساختار دانشگاه نیز گفت: هیچ ساختاری قطعی نیست و امکان بازنگری پس از بررسی کارشناسی وجود دارد. وی افزود که مشکلات ادامه تحصیل دانشجومعلمان در مقطع کارشناسی ارشد حل شده و از بهمنماه مسیر ادامه تحصیل برای واجدان شرایط هموار خواهد شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: روند اصلاحات و توسعه دانشگاه ادامه دارد و در فرصتهای آینده بهطور مفصل پاسخگوی دانشجویان خواهد بود و هدف اصلی، بهرهگیری از دیدگاههای آنان و طرح دغدغهها است.