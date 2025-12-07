باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بهروز عشقی، مشاور اتاق بازرگانی تهران،بر لزوم اتخاذ سیاستهای مبتنی بر آزادسازی و افزایش بهرهوری به عنوان پیششرط دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، بهویژه در برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد و سیاستهای مداخلهگرایانه دولت را عامل اصلی زمینگیری بخش خصوصی و چالشهای زیرساختی دانست.
عشقی با اشاره به ضرورت همسویی سیاستها، اظهار داشت:«هرچه ریسک بخش خصوصی بالاتر برود، اقتصاد ما کوتاهمدت آسیب میبیند. توجه به سیاست آزادسازی مقدم بر سیاست تردید است. در مورد سوخت هم این سیاست وجود دارد ،سیاست تعدیل اگر شما سیاست تعدیل را بدون آزادسازی انجام بدهید خاصیت ندارد.»
وی آزادسازی را در بخشهای مختلف از جمله قیمتگذاری سوخت و حذف مقررات دستوپاگیر ضروری دانست و تأکید کرد: «شما میتوانید به راننده کامیون بگویید من به تو گازوئیل را به نرخ جهانی میفروشم؛ اگر خواست کامیون بخرد باید با آداب جهانی، اگر خواست پروانه تردد بگیرد، بارنامه بگیرد، فعالیت کند. این الگوریتمهای پیچیده دولتی دیگر باید حذف شوند، امضاهای طلایی از بین بروند.»
اهداف برنامه هفتم و چالش بهرهوری در حمل و نقل
مشاور اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم، نسبت به تحقق آنها ابراز نگرانی کرد و بهرهوری را حلقه مفقوده دانست:«برای نیل به رشد ۸ درصدی در اقتصاد، سالیانه ۱۲ درصد رشد در حمل و نقل باید داشته باشیم. نکته دیگر این است که اگر میخواهید به این ۱۲ درصد برسید، ۴۰ واحد درصد آن را باید از محل افزایش بهرهوری تأمین کنید، ۶۰ درصد از محل رشد. این معنیاش این است که اول برو سراغ افزایش بهرهوری، آن چیزی که داری را از آن مازادش برسی که باید سرمایهگذاری کنید.»
عشقی در تشریح مصداقی این عقبماندگی، به مقایسه عملکرد ناوگان حملونقل داخلی و خارجی پرداخت و گفت: «یک کامیون در ایران مثلاً سالی ۱۰۰ هزار کیلومتر کار میکند، ولی در اروپا این ۳۰۰ هزار کیلومتر پیمایش دارد؛ این تعریف ساده بهرهوری است. تازه آن ۱۰۰ هزار کیلومتر که کار میکند ۶۰ درصدش خالی است و ۴۰ درصدش پر؛ یعنی ۱۰۰ هزار کیلومتر فقط ۴۰ کیلومتر [بار مفید] است، در حالی که آن اروپایی در ۳۰۰ هزار کیلومتر ۸۰ درصد افسیانسی دارد، یعنی ۲۴۰ هزار کیلومتر پر راه میرود؛ چقدر این غیرقابل مقایسه است با وضعیت…»
«مدیریت داراییهای فیزیکی» مغفول مانده است
وی همچنین بر اهمیت حیاتی «مدیریت داراییهای فیزیکی» در زیرساختهای کشور، بهویژه در بخش راه، تأکید کرد: «ما با بدبختی و مصیبت یک راه را میسازیم اما مفهومی به اسم مدیریت دارایی فیزیکی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. شما یک پُلی را میبینید که در دهه ۲۰ ساخته شده با تکنولوژی دهه ۲۰، سرپا است، اما پُلی که سه سال پیش ساخته شده، ممکن است سه سال دیگر فروبریزد؛ هم کیفیت ساخت پایین است و هم کیفیت مدیریت دارایی فیزیکی. امروز اساساً موضوعی به اسم مدیریت دارایی فیزیکی در وزارت راه معنی ندارد.»
لزوم «نهضت رفع مداخله» به جای «نهضت رفع قانون»
عشقی موضعگیری صریحی در برابر رویکردهای دستوری و غیرتخصصی داشت و شعار اصلی خود را «نهضت رفع مداخله» معرفی کرد: «خواسته شستهرفته ما از شما این است که این سرمایه فیزیکی که امروز ۷۰، ۸۰ سال طول کشیده تا ایجاد شود، اگر از بین برود، دیگر ملت ایران قدرت ساختن این زیرساختها را ندارد… آن چهار موردی هم که مقدمتاً خدمتتان عرض کردم، به نظر میرسد خواسته شستهرفته ما از شماست… امیدوارم با تلفیق اینها در نشست روز ۲۲ آذر بتوانیم یک حرکت ملی را ایجاد کنیم: نهضت رفع مداخله با رویکرد توسعه فوری. میگویند دنبال رفع قانوناند و اینها که یاد گرفتهاند؛ نهضت رفع مداخله برای توسعه است، نه وفاداری سیاسی