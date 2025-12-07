باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر مارینا دیجیکا، متخصص مغز و اعصاب، می‌گوید که سرعت بالای زندگی باعث می‌شود بسیاری به فست فود و تنقلات روی بیاورند که می‌تواند سطح اضطراب و استرس را افزایش دهد.

این پزشک توضیح می‌دهد که بین سرعت غذا خوردن و وضعیت روانی با محور روده-مغز ارتباط وجود دارد. روده حاوی میلیون‌ها سلول عصبی است و اغلب "مغز دوم" نامیده می‌شود. وقتی غذا به سرعت خورده می‌شود، هضم طبیعی مختل می‌شود و سیگنال‌های نامنظمی به مغز ارسال می‌شود که احساس استرس را افزایش می‌دهد.

دیجیکا خاطرنشان می‌کند که هضم غذا از دهان شروع می‌شود، نه معده. جویدن کامل، سیستم گوارش را آماده می‌کند و سیگنال‌هایی را به مغز می‌فرستد که غذا در حال آمدن است. وقتی غذا در تکه‌های بزرگ بلعیده می‌شود، سیستم گوارش آماده نیست و خوردن خیلی سریع، احساس سیری را که معمولاً ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به تأخیر می‌افتد، فریب می‌دهد. این می‌تواند منجر به مصرف مقادیر زیاد غذا شود که باعث سنگینی و نفخ می‌شود و بدن ممکن است آن را به عنوان استرس تعبیر کند.

سریع غذا خوردن همچنین باعث افزایش شدید قند خون، به ویژه کربوهیدرات‌ها، می‌شود که منجر به نوسانات گلوکز مرتبط با تحریک‌پذیری، عصبی بودن و حملات پانیک می‌شود.

این پزشک توضیح می‌دهد که غذا خوردن آرام و آگاهانه به موارد زیر کمک می‌کند:

تغییر سیستم عصبی پاراسمپاتیک را فعال کنید و بدن را از حالت استرس به حالت آرامش و هضم

کاهش سطح هورمون استرس کورتیزول

افزایش هوشیاری ذهنی، توجه به نشانه‌های گرسنگی و سیری و رهایی از چرخه افکار اضطراب‌آور

دیجیکا چهار مرحله ساده برای یادگیری آرام غذا خوردن پیشنهاد می‌کند:

قبل از شروع غذا خوردن نفس عمیق بکشید.

دستگاه‌های الکترونیکی را کنار بگذارید و فقط روی غذای خود تمرکز کنید.

هر لقمه را حداقل ۲۰ تا ۳۰ بار بجوید. بعد از هر لقمه، قاشق و چنگال خود را زمین بگذارید تا سرعت خوردن خود را کاهش دهید.

این پزشک در پایان می‌گوید که تبدیل غذا خوردن از یک ضرورت صرف به یک عمل ساده روزانه برای آرامش می‌تواند ناهار را به بهشتی از آرامش و آسودگی تبدیل کند، که به طور قابل توجهی هضم را بهبود می‌بخشد و اضطراب را در عرض ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در روز کاهش می‌دهد.

منبع: gazeta.press