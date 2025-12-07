باشگاه خبرنگاران جوان -اداره کل حفاظت محیط زیست قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هوای امروز استان قم به خاطر وجود بالای آلاینده‌ها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در این اطلاعیه آمده‌است: امروز ۱۶ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و قنوات به علت آلاینده ذرات معلق ( PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

در این گزارش آمده‌است: در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده ها تا روز سه شنبه ۱۸ آذرماه محتمل می‌باشد.

اطلاعیه حاکی است: در این وضعیت افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.