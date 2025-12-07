باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که روسیه "شانه به شانه" در کنار رهبری ونزوئلا ایستاده و از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد که از تشدید اوضاع با کاراکاس به یک درگیری تمام عیار خودداری کند.

این دیپلمات ارشد خاطرنشان کرد که مسکو وضعیت پیرامون ونزوئلا را با نگرانی و اضطراب زیادی می‌بیند، زیرا "تنش‌ها کاهش نمی‌یابند" و "تشدید تنش‌ها ادامه دارد. " ریابکوف توضیح داد: "این امر در درجه اول به دلیل تمایل به ایجاد سلطه بی‌چون و چرای ایالات متحده در منطقه است که "نشان تجاری" دولت ترامپ است. "

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: «ما همبستگی خود را با ونزوئلا، که اخیراً با آن یک توافقنامه همکاری و مشارکت استراتژیک امضا کرده‌ایم، ابراز می‌کنیم. ما از ونزوئلا حمایت می‌کنیم، همانطور که این کشور در بسیاری از زمینه‌ها از ما حمایت می‌کند. در این برهه حساس، ما شانه به شانه در کنار کاراکاس و رهبری ونزوئلا ایستاده‌ایم. امیدواریم که دولت ترامپ از تشدید بیشتر اوضاع به سمت یک درگیری تمام عیار خودداری کند. ما از دولت آمریکا می‌خواهیم که این کار را انجام دهد.»

منبع: تاس