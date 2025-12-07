معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که مسکو وضعیت پیرامون ونزوئلا را با نگرانی زیادی دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که روسیه "شانه به شانه" در کنار رهبری ونزوئلا ایستاده و از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد که از تشدید اوضاع با کاراکاس به یک درگیری تمام عیار خودداری کند.

این دیپلمات ارشد خاطرنشان کرد که مسکو وضعیت پیرامون ونزوئلا را با نگرانی و اضطراب زیادی می‌بیند، زیرا "تنش‌ها کاهش نمی‌یابند" و "تشدید تنش‌ها ادامه دارد. " ریابکوف توضیح داد: "این امر در درجه اول به دلیل تمایل به ایجاد سلطه بی‌چون و چرای ایالات متحده در منطقه است که "نشان تجاری" دولت ترامپ است. "

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: «ما همبستگی خود را با ونزوئلا، که اخیراً با آن یک توافقنامه همکاری و مشارکت استراتژیک امضا کرده‌ایم، ابراز می‌کنیم. ما از ونزوئلا حمایت می‌کنیم، همانطور که این کشور در بسیاری از زمینه‌ها از ما حمایت می‌کند. در این برهه حساس، ما شانه به شانه در کنار کاراکاس و رهبری ونزوئلا ایستاده‌ایم. امیدواریم که دولت ترامپ از تشدید بیشتر اوضاع به سمت یک درگیری تمام عیار خودداری کند. ما از دولت آمریکا می‌خواهیم که این کار را انجام دهد.»

منبع: تاس

برچسب ها: ونزوئلا ، سرگئی ریابکوف
خبرهای مرتبط
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
حمله کاخ سفید به واشنگتن‌پست
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
فرش قرمز دهلی برای مسکو
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
آخرین اخبار
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم