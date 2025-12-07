استرس محرکی است که شروع برخی بیماری‌ها را تسریع می‌کند و می‌تواند منجر به ریزش مو شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه علمی که توسط محققان موسسه سلول‌های بنیادی هاروارد انجام شد، نشان داد که ریزش موی ناشی از استرس در دو مرحله رخ می‌دهد. این مطالعه نشان داد که درک این فرآیند می‌تواند به مطالعه بیماری‌های خودایمنی کمک کند.

استرس محرکی است که شروع برخی بیماری‌ها را تسریع می‌کند و می‌تواند منجر به ریزش مو شود. مرحله اول این پدیده با آزاد شدن نوراپی نفرین آغاز می‌شود که به سلول‌های فولیکول مو آسیب می‌رساند. با این حال، این فولیکول‌ها معمولاً به مرور زمان بازسازی می‌شوند، زیرا سلول‌های بنیادی آسیب ندیده‌اند.

مرحله دوم زمانی رخ می‌دهد که فولیکول‌های موی آسیب دیده توسط نوراپی نفرین می‌میرند و بدن شروع به شناسایی آنها به عنوان سلول‌های خارجی می‌کند و یک پاسخ خودایمنی را آغاز می‌کند. این پاسخ سلول‌های T خودواکنشگر را فعال می‌کند که سپس شروع به حمله مکرر به فولیکول‌های مو می‌کنند و منجر به ریزش بیشتر مو می‌شوند.

محققان معتقدند که کشف این مکانیسم به مطالعه سایر بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس،‌ام اس و دیابت نوع ۱ کمک خواهد کرد، زیرا این بیماری‌ها به یک محرک نیاز دارند که لزوماً ژنتیکی نیست.

این تیم تحقیقاتی امیدوار است که همکاری بین دانشمندان علوم اعصاب، ایمونولوژیست‌ها و زیست‌شناسان به درک مکانیسم‌های محرک بیماری‌های خودایمنی و مطالعه تأثیر استرس و سبک زندگی بر سلامت انسان کمک کند.

این مطالعه در مجله Cell منتشر شده است.

منبع: روسیا الیوم

