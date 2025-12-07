وکیل مدافع پژمان جمشیدی گفت: به علت نبود دلیل تازه در پرونده، دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را فک و رأی اولیه را نقض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در توضیح آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده مربوط به روز‌های آغازین طرح شکایت است و پس از آن هیچ‌یک از طرفین دوباره به پزشکی قانونی ارجاع نشده‌اند؛ بنابراین اطلاعات پزشکی موجود همان داده‌های اولیه پرونده است و هیچ سند جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی با بیان اینکه رأی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مؤید اظهارات دفاعی وکیل و تیم حقوقی پرونده است، افزود: اگر در گواهی پزشکی قانونی یا سایر مستندات پرونده، دلیلی مبنی بر وقوع اتهامات ادعایی وجود داشت، دادگاه تجدیدنظر هرگز رأی بدوی را نقض نمی‌کرد. اما دادگاه با اشراف کامل بر سوابق و نظریات پزشکی قانونی، رأی اولیه را نقض و قرار بازداشت را نیز فک کرد.

برجاس تصریح کرد: پرونده یک مجموعه ادله ثابت دارد که تغییری در آن ایجاد نشده است. این‌طور نیست که یک طرف ادعایی مطرح کند و طرف دیگر چیزی متفاوت بگوید؛ در نهایت داور اصلی، یعنی دادگاه تجدیدنظر، با بررسی همان مدارک تعیین کرد که ادعا‌ها درست است یا خیر.

این وکیل دادگستری با اشاره به استدلال مهم مندرج در متن رأی تجدیدنظر اظهار داشت: دادگاه تجدیدنظر در بخش صریحی از دادنامه اعلام کرده است که هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. بنابراین، دادگاه وفق قانون، مکلف به فک قرار بازداشت و نقض رأی بدوی بوده است.

برجاس در پایان تأکید کرد: قطعیت دادنامه تجدیدنظر و استناد قانونی آن، پاسخ تمام ادعا‌های بی‌پایه است و نشان می‌دهد ادله پرونده از ابتدا حکایت دیگری داشته است.

